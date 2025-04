Los grandes fracasos del año en televisión

En un año histórico para Telecinco, que ha consolidado su mayor ventaja histórica con respecto a Antena 3 , el curso ha estado repleto de programas que han triunfado entre la audiencia en todas las cadenas. Desde «reality-shows» como «Gran Hermano VIP» y «Supervivientes» a concursos como «¡Boom!», «Pasapalabra», «¡Ahora caigo!» o el incipiente «El tirón», pasando por «talent-shows» como «MasterChef», «La Voz», «Got Talent» y «Tu cara me suena» . Aunque no ha sido todo un camino de rosas para las grandes cadenas (y plataformas), que también han visto fracasar a varios de sus proyectos en la pequeña pantalla. Estos han sido algunos de los más sonados.

Toy boy – Antena 3

Antena 3 presentó «Toy boy» como una de sus grandes apuestas para intentar de recuperar terreno en términos de audiencia, pero la primera cadena de Atresmedia fracasó en su intento. La serie no triunfó entre el público ni mucho menos entre la crítica, a pesar de que contaba en su elenco con actores de primera línea como María Pedraza, Pedro Casablanc, Miriam Díaz Aroca y Cristina Castaño y a que fue la gran tarjeta de presentación del exfutbolista Jesús Mosquera en la pequeña pantalla. Pero el producto no funcionó y confirmó la crisis profunda de Atresmedia al respecto de la ficción. No en vano, la ficción apenas promedió un 8% de share y rara vez llegó al millón de espectadores.

The I-Land – Netflix

El pasado mes de septiembre, Netflix se la jugó y lanzó la primera temporada de «The I-Land», su particular versión de «Perdidos» y que no consiguió conectar ni con la crítica ni con el público. En el portal especializado «Rotten Tomatoes», la serie solo aprueba a ojos de la compañera Chauncey K. Robinson, de «The Twisted Girl Next Door». «Es como una mezcla de muchas cosas que has visto antes, pero eso no quiere decir que sea mala», defiende. Nada que ver con las opiniones de medios tan reconocidos como «Entertainment» o «Guardian». «Seguramente sea la peor serie de 2019», escriben en el primero. «Es ciencia-ficción sin una visión, una serie que no sabe como funciona su propio género. “The I-Land” está suplicando ser olvidada», refiere por su parte «Guardian». Más críticos son en «La Nación». «Es difícil recordar una ficción con peores diálogos».

Arusitys Prime – Antena 3

Atresmedia intentó aprovechar el tirón de Alfonso Arús en las mañanas de La Sexta para tratar de hacerse con la audiencia en las noches de los viernes con un magazine que pretendía recuperar la esencia de formatos tan exitosos como «¿Dónde estás corazón?», pero el intento también les salió rana. Tal y como informó la compañera Helena Cortés en ABC, el formato no llegó a los resultados esperados y fue suprimido de la parrilla tras solo dos emisiones. En la segunda, de hecho, cayó hasta los 673.000 espectadores y apenas logró un 6,5 de share.

Secretos de Estado – Telecinco

En un año casi perfecto en términos de audiencia para Telecinco, su gran mácula tiene identidad propia: la serie «Secretos de Estado», creada por Frank Ariza para la primera cadena de Mediaset. La ficción de tinte político fue creada como un intento de versión española de «House of Cards» , aunque lo cierto es que en nada se parecía a la exitosa serie que protagonizó Kevin Spacey en Netflix. En la noche de su presentación, se convirtió en el peor estreno de una serie en Telecinco en los últimos siete años y sus números fueron empeorando semana a semana, hasta que la serie se despidió con apenas un 6% de cuota de pantalla, cifra casi inusitada para una producción de la cadena más vista de España.

Masters de la reforma – Antena 3

A pesar de estar producido por Shine Iberia, la marca detrás del exitoso «MasterChef», «Masters de la reforma» ha sido otro de los grandes chascos televisivos del 2019 en Antena 3. El «talent-show» para amantes del diseño de interiores presentado por Manel Fuentes no convenció a la audiencia y a pesar de que no comenzó mal entre el público (1.666.000 espectadores y 13,8% de share), poco a poco se fue desplomando y de hecho, cerró su hasta ahora primera y única edición por debajo del millón de televidentes y del 10% de share, superado por «El concurso del año» y su traslado al «prime-time» de Cuatro de la mano de Dani Martínez.

Bake Off España – Cuatro

Esta suerte de «MasterChef» para pasteleros que presentó Jesús Vázquez en Cuatro trató de aprovecharse gracias a su intento por aportar un nuevo aire del éxito del programa de La 1 de RTVE, pero no lo consiguió. Llegó a marcar mínimos de audiencia de 596.000 espectadores (apenas un 3,5% de share) y en su gran final, apenas llegó al 5,6% y los 958.000 televidentes . Cifras incluso más discretas que las de su estreno, cuando congregó frente al televisor a 1.008.000 personas y alcanzó el 8% de cuota.

Instinto – Movistar+

Movistar+ intentó hacer una suerte de «50 sombras de Grey» a la española con Mario Casas como protagonista, aunque lo cierto es que la plataforma fracasó estrepitosamente. A pesar de sus muchos intentos por promocionarla, serie naufragó entre los críticos y apenas llega al aprobado entre los espectadores de acuerdo con el prestigioso portal IMDb, donde solo uno de sus últimos cuatro episodios llega al cinco como nota media. El pasado mes de junio, Movistar+ descartó hacer una segunda temporada. Lo cierto es que no extraña.

45 revoluciones – Antena 3

A pesar de que «45 revoluciones» es una de las series más infravaloradas del año para el periodista especializado de ABC Federico Marín , la primera y única temporada de la serie de Antena 3 se despidió el pasado mes de mayo marcando un récord de lo más nefasto : como la ficción menos vista en la historia en la televisión privada. A pesar de que no empezó del todo mal en cuanto a audiencia (1.532.000 espectadores y 10,1% de share) sus índices se fueron desplomando y la serie cayó hasta un triste 3% en su episodio final (apenas 277.000 espectadores en Antena 3). Y eso que la crítica aplaudió a rabiar la arriesgada propuesta de la serie protagonizada por Carlos Cuevas, pero ni con esas fue suficiente para que triunfara entre el público.

Juego de juegos – Antena 3

Los buenos registros del estreno de «Juego de juegos» (3.131.000 espectadores y 18,7% de share) hacían presagiar que Antena 3 se había erigido como la cadena líder indiscutible entre la audiencia para la noche del viernes después del éxito de «Tu cara me suena». Sin embargo, todo fue un espejismo. La audiencia del concurso presentado por Silvia Abril no tardó en desplomarse y a partir de la tercera emisión, no volvió a superar los 1.740.000 televidentes. En su última emisión, el 3 de mayo, se despidió con 1.368.000 espectadores, apenas un 8,9% de share .

Derecho a soñar – La 1

Después de tres años y medio en antena, la nueva cúpula de Rosa María Mateo al frente de RTVE decidió prescindir de «Centro médico» y apostar por una nueva ficción diaria: «Derecho a soñar», una serie de abogados protagonizada por Alba Ribas y en la que la cadena pública depositó su confianza para las tardes. Sin embargo, el nuevo proyecto incluso empeoró los guarismos de la docu-serie médica e incluso arrastró en su caída a «España Directo», que también vio resentidas sus cuotas. A pesar de que parecía una serie a muy largo plazo, «Derecho a soñar» apenas llegó a promediar 470.000 espectadores (menos de un 4,5 de share) y se despidió de la televisión el 12 de julio, después de solo 130 capítulos. Como curiosidad, destacar que en la serie también aparecieron ro stros que pretendían conectar con el público juvenil, como el actor y cantante Diego Domínguez, ganador de la primera edición de «Eurojunior», y el intérprete Arón Piper, uno de los protagonistas de «Élite», además de otros tan conocidos como Jorge Sanz y Joaquín Climent.

Los Nuestros 2 – Telecinco

Al igual que «Secretos de Estado», el otro gran fracaso al respecto de la ficción en Telecinco también lleva la firma de Frank Ariza . Después de los buenos registros de audiencia que tuvo la primera temporada de «Los Nuestros» en 2015, la primera cadena de Mediaset lanzó la segunda en enero de este año, que tuvo un estreno de lo más discreto: 1.515.000 espectadores y 10,2% de cuota de pantalla. A pesar del buen nivel del elenco (liderado por Rodolfo Sancho, Paula Echevarría, Carles Francino o Aida Folch ), la ficción bélica no logró conectar con la audiencia en sus tres capítulos de la segunda temporada y ha cerrado el año como uno de los grandes fracasos de la pequeña pantalla.

¿Juegas o qué? – La 1

Cuando RTVE canceló «Derecho a soñar», decidió darle la alternativa a «¿Juegas o qué?, un nuevo concurso presentado por personalidades del mundo del humor como David Amor, Manu Sánchez, Adriana Abenia, Luis Larrodera, Amanda Párraga o Raúl Cano para tratar de acercarse al público con un tono distendido. Sin embargo, igual que había sucedido con la serie de abogados, el nuevo programa no logró llegar a los registros de su antecesor y apenas promedió el 4% de cuota de pantalla. El formato duró poco más de dos meses en pantalla y para tratar de recuperar audiencia, RTVE retrasó los horarios de sus series diarias «Servir y proteger» y «Acacias 38», que sí que funcionan bien, y estrenó «Mercado central», que pasó a la franja de las 16.25.