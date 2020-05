La gran reprimenda de Noemí Galera en «Operación Triunfo» tras regresar a la academia La directora se enfrentó a la alicantina Samantha por verbalizar su deseo de marcharse del concurso musical de La 1 de TVE

Las emociones están a flor de piel en «Operación Triunfo 2020»: a que los concursantes ya están en la recta final del concurso musical de La 1 (TVE), hay que añadirle su regreso a la academia tras haber estado confinados dos meses en sus respectivas casas con motivo del coronavirus y el estado de alarma. Pero eso no quita para que la exigencia por parte de sus profesores y especialmente de la directora de la academia, Noemí Galera, haya disminuido. Precisamente la exjurado de «OT» ha tenido que darle un toque de atención a una de las favoritas de la edición, Samantha (26).

El tema que tiene que interpretar esta semana la joven alicantina es el ya mítico «Freed from Desire» (1996), de la cantante italiana Gala Rizzato. Sin embargo, su primer pase de micros evidenció que la «triunfita» no estaba a gusto con su interpretación a pesar de gustarle la canción; su cara de disgusto y su resoplido al final de la actuación remató la faena.

Sin embargo, la reprimenda de Galera a Samantha se produjo este lunes tras una de las clases de interpretación de Ivan Labanda; la directora de la academia intervino para reprocharle su negativa actitud de los últimos días pero también las palabras que había dicho durante aquella clase en la que la alicantina verbalizó su miedo a que su actuación no sería lo suficientemente buena en la próxima gala del miércoles. A pesar de los ánimos de sus compañeros, Samantha terminó por explotar: «¡No soy capaz, no soy capaz! ¡No quiero estar aquí, no estoy a gusto, me quiero ir!».

Su deseo de marcharse motivó la entrada de Galera, que insistió en que la elección semanal de las canciones era «consensuada» y no para «joder» a ninguno de los concursantes. «No quiero volverte a oír que no quieres estar aquí», le dijo, segura de que no era la primera vez que Samantha decía algo así. El tono de Galera fue a más a pesar de los intentos del resto de alumnos por justificar la actitud y las palabras de su compañera: «Esto se acabará dentro de 16 días y yo me voy a ir a mi puta casa. Los que tienen que seguir con sus carreras sois vosotros. Y si alguien no está de acuerdo con algo que lo diga, pero el primer día».

Ese mismo día, horas después, Samantha aprovechó el segundo pase de micros para pedir disculpas a sus profesores y compañeros por interrumpir las clases con su «drama». «No me quiero ir, quiero estar aquí», zanjó.