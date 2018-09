Actualizado 14/09/2018 a las 01:29

La primera noche de «Gran Hermano VIP» en Telecinco no dejó indiferente a nadie. Y vivió uno de sus auténticos momentazos –que ya ha pasado a ser historia del concurso– cuando Aramís Fuster hizo su entrada en la casa. La autoproclamada «bruja» hizo su aparición por todo lo alto y en un descuido, mostró su cuerpo desnudo a toda España.

Antes de entrar a la residencia de «GH VIP», Aramís se había presentado en su discurso oficial ante Jorge Javier Vázquez. En ese instante ya dejó varias perlas: dijo haber sido amante de Barack Obama y Muamar el Gadafi y expresó que nunca lleva ropa interior. «Veo a una gente que no conozco de nada, que espero redescubrir. Vengo a que la gente se divierta muchísimo, a divertirme yo y a que, de alguna manera, me conozcan un poco. Y a que se rían de mí», enfatizó ante el presentador de «Gran Hermano VIP».

Vázquez trató de matizar sus palabras. «Bueno, contigo. Que se rían contigo, de ti no...». Pero la bruja siguió en sus trece. «No, a mí no me molesta que se rían de mí Tengo una vis cómica que no la sabe nadie», remarcó la concursante de «GH VIP».

Y dicho y hecho. Fue entrar en la casa y apenas tardó unos segundos en sorprender a todos los espectadores. En concreto, en cuanto abrió la puerta de la residencia de Guadalix de la Sierra en la que pasará las próximas semanas y vio los animales que el equipo del programa ha colocado en la estancia.

«¡Ay madre mía! ¡Ay, Dios! ¡Oye, que yo soy de pueblo pero no tanto!», exclamó, al tiempo que realizó un desafortunado movimiento con su vestido que, involuntario o no, dejó al descubierto sus genitales y puso de manifiesto lo que le había dicho a Vázquez instantes atrás: que nunca lleva ropa interior. «¿Será Juanita una de estas? ¿Tú eres Juanita?», preguntó a las cabras. Como no podía ser de otro modo, el «momentazo» no tardó en correr como la pólvora en las redes sociales.