Actualizado 04/09/2018 a las 14:18

Telecinco está poniendo toda la carne en el asador con «Gran Hermano VIP». El reality de famosos se estrenará, previsiblemente, en este recién comenzado mes de septiembre, y la cadena se ha volcado por completo con el formato. A cuentagotas se están confirmando los nombres de los protagonistas del concurso. Después de los buenos resultados obtenidos con «Supervivientes» en la pasada primavera, Mediaset se ha querido lanzar de nuevo a la aventura y rescatar el reality.

La audiencia provocó el aplazamiento del programa

«Gran Hermano» no está viviendo sus mejores momentos. Esto no es ninguna sorpresa, ya que en las últimas ediciones el programa ha ido cayendo en desgracia, hasta el punto de que la última de anónimos fue la más corta de la historia y la que marcó los mínimos de audiencia. El estreno llegó por debajo de los dos millones de espectadores, y fue la gala más vista de todas. La media se situó en el 14,3% de share y la final marcó un 15% de cuota de pantalla, con 1.633.000 espectadores.

La edición de «Gran Hermano VIP» del año 2017 –la última emitida – logró una cuota media de 17,7%, es decir, más de tres puntos por encima de la de «Revolution». Además, el máximo superó el 20% de cuota de pantalla y en rara ocasión bajaban de los dos millones de espectadores. El miedo en la casa estaba patente, y el hecho de que las cifras de la última edición con desconocidos del programa se contagiaran a la «VIP» provocaron que la cadena prefiriera dejar el invierno de Telecinco sin un gran reality.

«Supervivientes» fue el aire fresco que necesitaba Telecinco. El decano reality de famosos en Honduras supuso un enorme alivio tanto para la cadena como para el presentador. Como el propio Jorge Javier Vázquez afirmó, se sentía responsable, en parte, de la caída en desgracia del formato de la vida en directo. Pero «Supervivientes» avaló el formato con famosos y al presentador. De hecho, por sus buenos datos, la cadena ha vuelto a confirmar en él para volver a ser el maestro de ceremonias en las conexiones con la casa de Guadalix de la Sierra.

El casting de «GH VIP», a recuperar viejas glorias

El casting de «Gran Hermano VIP» era uno de los más esperados. Tras el retraso en la emisión del programa, eran muchos los posibles interesados en encerrarse durante tres meses, y siempre hemos estado viendo unos perfiles que se han estado repitiendo durante las últimas ediciones: A «GH VIP» suele acudir algún personaje del universo «Sálvame», alguien relacionado con la familia Pantoja, un vidente, alguna vieja gloria, un presentador desaparecido, alguien de la familia Matamoros y personajes jóvenes conocidos en otros formatos de la casa, especialmente «Mujeres y hombres y viceversa».

Aunque muchos de los perfiles que están entre el casting confirmado de la cadena ya están presentes, se encuentra con que los candidatos pueden no ser lo atractivos que se esperaba. Las últimas ediciones han contados con personajes revolucionarios, y el programa emocionaba antes de arrancar. Pero esta edición no parece que vaya a suceder. Las viejas glorias del pasado están inundando el programa, a la espera de que todavía quedan más de la mitad de los nombres por anunciar.

Makoke ha sido la última confirmada por Telecinco. En la emisión de «The Good Doctor» se anunció su entrada en la casa, pocos días después de haberse hecho público su divorcio con Kiko Matamoros. En la actualidad, Matamoros ejerce de defensor de la audiencia en «Sálvame», y Makoke ha ido asistiendo de cuando en cuando a «Viva la vida» como colaboradora. Pero, ¿qué puede ofrecer en el programa? Su hijo, Javier Tudela ya disfrutó de una estancia en el reality, en el que paseaba y discutía con Laura Matamoros, mientras hacía ejercicio para no perder su tonificado cuerpo.

Makoke ha sido la última confirmada por Telecinco, y fue chica del «Telecupón» en 1992 - MEDIASET

Darek y El Koala han sido tres de los últimos confirmados por la cadena. Darek salió a la fama por su relación con Ana Obregón, y posteriormente ha ejercido de actor, stripper, modelo e, incluso, monologuista. El Koala llegó a nuestras vidas con una única canción, la del «Opá, yo viacé un corrá», que todos recordamos todavía. Y tal y como llegó, se fue sin pena ni gloria. Estos son dos de los integrantes del casting, pero queda más.

Darek fue modelo en 2007 y consiguió desfilar en la Pasarela Cibeles, de Madrid - ÁNGEL DE ANTONIO

Mónica Hoyos fue la primera confirmada por la cadena. Sin duda alguna, está de actualidad, aunque tampoco se puede decir que la cope. De hecho, es su archienemiga, Miriam Saavedra, la que aparece mucho más y ofrece más polémicas en televisión que Hoyos. A pesar de todo, está también vinculada a la polémica con Carlos Lozano y sus relaciones sentimentales, aunque puede intentar evitar tratar el tema de la casa. Es decir, desmarcarse de la razón de actualidad por la que entra en Guadalix de la Sierra.

Mónica hoyos fue una azafata del programa «Karaoke», en Telecinco, en el año 1995 - MEDIASET

Aurah Ruiz fue uno de los grandes fichajes del concurso. Aunque aparentemente desconocida para muchos, detrás de su rostro se encuentra una turbia historia en la que está envuelto Jesé Rodríguez, el futbolista del París Saint-Germain. El hijo que tienen en común padece una extraña dolencia crónica de la que, asegura, se desentiende el padre. Una dura historia que no dudará en airear en «Gran Hermano VIP», sobre todo después de hacerlo de manera muy frecuente a través de su perfil de Instagram.

Ángel Garó ya dejó bien clara su motivación para entrar en un reality: El dinero. El humorista necesita que su cuenta corriente se engrose, y «Gran Hermano VIP» le ha abierto las puertas para que pueda lograrlo. Su particular carácter y, por supuesto, su humor pueden ser dos grandes atributos a su favor. Por no hablar de su conocido carácter, lo que podría asegurar alguna bronca que otra dentro de la casa del programa.

Ángel Garó fue uno de los invitados del programa «Curso del 99», en 1999 - ABC

Junto a Garó, quién también se podría salvar de la quema sería Oriana Marzoli. Tampoco se puede asegurar categóricamente porque su carácter es conocido de sobra por la audiencia, y puede que entre con demasiada fuerza y abandone a los pocos días, como hizo en «Supervivientes» al no soportar el sabor del coco, o sea directamente expulsada como ocurrió en «Doble Tentación». Su apuesta es arriesgada, pero si sale bien seguro que nos deja grandes momentos.

Los candidatos sin confirmar

Aunque todavía la cadena no lo ha confirmado, Isa Pantoja podría cubrir la cuenta de la presencia del clan afincado en «Cantora» en «Gran Hermano VIP». ¿Sería ella una concursante ideal para el formato? Sus movimientos siempre causan expectación, y ahora su posible relación con Omar Montes, un artista que presume de cobrar una enorme cantidad de dinero por veinte minutos de actuación. La menor de la familia Pantoja ya ha acudido a «Supervivientes» en más de una ocasión, bien como concursante, como defensora e invitada, y parece que ha funcionado. ¿Pero puede aportar algo más? Parece que lo máximo que podría exprimir ahora sería el hablar abiertamente de su relación con el artista, pero generalmente esas declaraciones las suele cobrar aparte en alguna portada de revista.

Tampoco se conoce el nombre de nadie relacionado con el mundo «Sálvame», pero son dos los que suenan con más fuerza. Chelo García Cortés y Lydia Lozano podrían ser las elegidas para entrar finalmente. Lozano ya ha declarado en diversas ocasiones que no quiere participar, pero parece que Chelo no se opone tan categóricamente. Aunque ya ha advertido que la productora no se ha puesto en contacto con ella y que no hay ninguna negociación de por medio. ¿Qué sucederá finalmente?

«Sálvame» está volcándose con una campaña para que Chelo García Cortés entre en «Gran Hermano VIP» - MEDIASET

Y lo que tampoco se ha confirmado es el nombre de ningún vidente. Joao ha sido el último, pero ya han pasado Rappel y Sandro Rey por la casa de «Gran Hermano VIP». Ningún medio lo ha confirmado, pero en las quinielas aparece Aramís Fuster como la que más papeletas tiene para entrar en el formato. ¿Entrará finalmente? Sin duda, sería uno de los personajes que más juego podría dar. Su colección de pelucas, sus embrujos y males de ojo al resto de habitantes para que no la nominen podrían funcionar para que la máxima autoridad mundial del ocultismo se haga con un puesto en la final de «Gran Hermano VIP».

Con la mitad de los habitantes sin identificar, esperemos que Telecinco y Zeppelin tengan varios ases en la manga guardados para hacer del programa algo mucho más esperado y emocionante. Las viejas glorias no están mal, pero en su justa medida. Lo que no se puede hacer es un programa que esté copado de rostros desaparecidos y se olviden otros personajes mucho más jugosos y relacionados con la actualidad. ¿Quiénes serán las siguientes? ¿«Las Supremas» de Móstoles? Porque, de hecho, para viejas glorias ya se está preparando «Aquí estoy yo (de nuevo)», pero no tiene nada que ver con «Gran Hermano VIP».