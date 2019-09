Actualizado 13/09/2019 a las 00:36

Desde hace ya muchos años, Jorge Javier Vázquez parece intocable dentro del universo de Mediaset. Aunque en ocasiones, hay quien le pone en su sitio. Eso fue lo que sucedió este jueves en la segunda gala de «Gran Hermano VIP», en la que el televisivo tuvo un tenso enfrentamiento con Raquel Salazar, la madre de Noemí Salazar, ambas parte de «Los Gipsy Kings» y la última, concursante de «GH VIP 7».

En un momento de la noche, Raquel, defensora de su hija en plató, se quejó del favoritismo de Vázquez hacia algunos aspirantes del programa. «¿Cual es tu problema?», preguntó Vázquez a la mujer, que no se calló. «El problema es que veo que es todo siempre igual. Se le da el protagonismo siempre a los mismos», espetó. El presentador, entre tanto, trató de quitarle hierro a la situación. «Hombre, decir siempre cuando llevamos dos galas...», comentó. Pero Raquel seguía a lo suyo. «No, es que yo sé que a ti como te dé por uno...».

Tras ello, ambos comenzaron a intercambiar opiniones y la madre de Noemí dejó claro su parecer. «Todos somos iguales. Todos somos familiares de colaboradores. He venido con mucha ilusión, de un “reality” (“Los Gipsy Kings”), de un espacio totlamente distinto. Vengo a ayudar a mi hija, porque es su sueño y no es porque sea el mío. Pero no me siento apoyada, no me siento que me dan mi sitio. No estoy cómoda. Y creo que las bromas están bien, pero estoy súper aburrida», comentó la mujer, molesta ante la falta de atención de Vázquez hacia ella y varios defensores más. «Es como... ¿para qué me pongo el vestido rojo? Si no hablas conmigo ni con nadie. Mi hija, ayer, se hizo sangre en las rodillas y me dolió que nadie le preguntara...», prosiguió en «GH VIP». «Bueno, es que la que se hizo sangre fue ella», respondió Vázquez. «Pero es que a mí me duele, porque la he parido», contestó Raquel.

La tensión, en aumento

Entretanto, el presentador no reculaba. «Esto va a ir a peor, pero conforme van pasando los programas soy más guarro y me gusta más el vicio...», ironizó. «Tampoco dramaticemos. No me seas más extremista, Jorgito», respondió Raquel. «Bueno, me habla de dramatizar.... la que en 24 horas no se siente apoyada», expresó Vázquez. «Bueno mira, que yo no tengo tanta facilidad de palabra como tú, pero digo lo que pienso y ya está», dijo la concursante de «Los Gipsy Kings», cada vez más molesta.

En ese instante, el televisivo invitó a la tertuliana a abandonar el plató de «GH VIP» si no estaba de acuerdo con su manera de trabajar. Y esa fue la gota que colmó el vaso para Raquel. «Me voy en la pausa. No me voy a levantar delante de las cámaras, porque no me apetece. No me voy a levantar ahora, como si me echases por haber robado en el Bershka una camiseta», comentó la mujer, malhumorada.

Vázquez, en ese instante, se vino arriba. «¿Cómo se puede ser tan tramposa y decirme ahora que te echo como si hubieras robado? Tratas de ponerme en contra a la gente de tu etnia». Pero Raquel no perdió la compostura. «Tramposo tú. Que ni me miras. Saludas a todos y ni me miras. Vaya minutazo vas a tener...».

Con el paso de los minutos, la situación se fue empeorando. «Me parece una cosa muy sucia y por ahí no voy a pasar. Ahora soy yo el que no quiere absolutamente nada contigo», reivindicó el presentador. «¡Qué pena!», respondió Raquel, con sorna, antes de terminar de desquiciar a Vázquez. «Me da pena. No pensaba que eras así», le dijo al televisivo.

Tras ello, Vázquez dio paso a publicidad para que Raquel abandonase el plató. «Madre mía. Es alucinante lo que estamos viviendo. Volvemos en un minuto», se despidió. Cuando el programa regresó a la normalidad, la madre de Noemí Salazar ya no estaba en su atril de «GH VIP».