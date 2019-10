Actualizado 25/10/2019 a las 02:11

La tranquilidad no está siendo precisamente la nota dominante en la convivencia entre los aspirantes de «Gran Hermano VIP». La gala de este jueves fue una nueva evidencia de ello, quizá la mayor en todo lo que va de «reality». En ella, la controversia estuvo presente en todo momento durante la octava noche del formato que presenta Jorge Javier Vázquez en Telecinco, que terminó con El Cejas como el expulsado de la semana y dejó a Alba Carrillo, Pol Badía y Gianmarco Onestini como nominados.

La polémica estuvo presente desde el inicio, cuando Vázquez relató que varios concursantes de «GH VIP» no habían felicitado a Gianmarco por su cumpleaños: los dos nominados de la semana, Alba Carrillo y El Cejas, y Noemí Salazar. «Creo que le podrían haber felicitado. Es un gesto humano», criticó desde plató Luca, el hermano del aspirante italiano.

Cuando la acción regresó a Guadalix de la Sierra, el programa emplazó a Mila Ximénez a disfrazarse de abeja y a ser coronada como «Miss Abeja Queen». A la colaboradora de «Sálvame» no le gustó la broma. «No me lo voy a poner. Hay más concursantes en la casa y no me gusta esta coñita continuada», manifestó. Sin embargo, finalmente accedió, aunque a regañadientes. «Me lo estoy pasando de puta madre. A ver si mañana me voy a mi puta casa», dijo Mila, que se autodefinió como «el monito» de la edición y mostró públicamente su enfado con Vázquez por focalizar todas las bromas en ella. «Si supieras todo lo que te quiero y te intento ayudar, no dirías eso», contestó el presentador. Vázquez, por cierto, abroncó en plató a Moha, el defensor de El Cejas, por haber insinuado en sus redes sociales que hay «tongo» en las votaciones de «GH VIP». «Te invito ahora mismo a que abandones el programa y presentes una denuncia ante los tribunales», dijo el presentador.

Alba Carrillo, desquiciada y salvada

Entretanto, Vázquez llevó el conflicto por el cumpleaños de Gianmarco a Guadalix y allí, el italiano y Alba Carrillo se volvieron a enzarzar, como llevan haciendo durante toda la semana. «Creo que felicitar a alguien viendo la situación que tenemos aquí es solo una prueba de educación», dijo Gianmarco. Adara, entretanto, defendió al italiano. «Me pareció feísimo y me sentí fatal por el pobre Gianmarco», dijo la azafata al respecto de la actitud de Alba, El Cejas y Noemí.

Mila, por su parte, trató de romper una lanza en favor de estos tres últimos, aunque Alba no quiso que la defendieran y la colaboradora de «Sálvame» se hartó. «Está metida en un bucle y yo más no puedo hacer por ella», dijo Mila. Entonces, Alba estalló. «No quiero que nadie tire de mí, ni que nadie me defienda», apuntó, antes de cargar directamente contra Mila. «¡Que no quiero que me ayudes, coño!», gritó Carrillo.

Enloquecida, Alba se encerró en el baño y fuera de sí, atacó directamente a la organización del programa. «Me sorprende que en este concurso haya psicólogos y psiquiatras y no estén viendo lo que me pasa, te lo juro por mi vida. Y no es la manera. Apretar así no es la manera». Vázquez, entonces, no se pudo contener. «Hasta aquí hemos llegado. Lo que no se puede hacer es “echar mierda” de esa manera contra la gente que hace este programa. Si tú tienes un problema y estás a disgusto aquí, ten la decencia y la vergüenza de por ti misma, coger la puerta, irte y pagar la penalización. Eso es lo que no quieres hacer. Y eso es lo que deberías hacer. Y en este momento te pido que al equipo de profesionales que forman parte de este programa les pidas perdón públicamente. Como también al Súper, al equipo de producción, a esta productora... Es lo mínimo que podrías hacer si tuvieras un poco de vergüenza y de dignidad», le dijo a la televisiva.

La repesca, gran sorpresa de la noche

De vuelta a plató, Vázquez anunció la gran «bomba» de la velada: que un concursante expulsado de los que ya no están en la casa retornaría a «Gran Hermano VIP». Anabel Pantoja, Nuria Martínez, Hugo Castejón, Dinio García, Kiko Jiménez e Irene Junquera tendrían la posibilidad de regresar a Guadalix. Junto a ellos, también podría hacerlo El Cejas, que resultó el expulsado de la noche en su duelo con Alba Carrillo. La exmodelo superó al «youtuber» por un ajustado 50,5% de votos.

«Es una de las expulsiones más reñidas de siempre en "Gran Hermano VIP"», enunció el televisivo, emocionado, antes de anunciar a El Cejas como el expulsado de la noche. Sin embargo, ahí el programa encontró un nuevo problema: Alba Carrillo ese estaba planteando abandonar el espacio. El formato dejó a la exmodelo hablar con su madre para ver si lograba así cambiar de parecer, aunque fue entonces cuando la también colaboradora de «Ya es mediodía» cargó contra su progenitora por no haberla acompañado desde plató el martes. «No quiero hablar contigo, porque el otro día no estuviste conmigo y te necesitaba», dijo Carrillo, que finalmente decidió seguir en el «reality-show».

Instantes después, llegó el momento del juego de la semana para elegir al nuevo líder de la casa, que sería inmune en las nominaciones y tendría un «poder extra» en las mismas. En el juego, los concursantes debían encontrar cinco llaves, escondidas por toda la casa. Cada una de ellas abriría un cofre y cada aspirante solo podría coger una, que tendría que hallar por sus propios medios. La primera la encontró el Maestro Joao. La segunda, Estela. La tercera, Antonio David, que tras ello protagonizó uno de los momentos más polémicos de la noche. El exguardia civil le dijo a Noemí dónde estaba la cuarta llave, aunque en teoría no podía hacerlo. La quinta la encontró Pol Badía.

Las «trampas» de Noemí

Cada cofre tenía un privilegio, aunque resultó ser el cuarto, el de Noemí, el que contenía la inmunidad, el poder extra y el liderazgo de la casa. En redes sociales, un buen sector de la audiencia pidió al programa que invalidasen la prueba por las «trampas» de Noemí, aunque el formato no lo hizo y la participante de «Los Gipsy Kings» se convirtió en la nueva privilegiada de la casa de «GH VIP».

En los estudios de Telecinco, por su parte, el colaborador Miguel Frigenti cargó contra Alba Carrillo por su actitud. «Esta gente que llora tanto cuando cobra lo que cobra y con el trabajo que hace esta gente... me revienta un poco». Instantes después, El Cejas hizo acto de presencia en Mediaset para analizar su paso por «GH VIP». «Me voy tranquilo por mi concurso, aunque he de decir que ahí dentro se tiene una percepción diferente de la realidad», dijo el «youtuber», reprendido en plató por Hugo Castejón. «¡Entraste como El Cejas y te vas como "El Quejas"!», se mofó el cantante.

A continuación, llegaron los turnos de la nominaciones. Uno por uno, los aspirantes fueron pasando por el Confesionario para dar sus puntos hasta que Alba Carrillo, Gianmarco y Antonio David quedaron como los aspirantes más votados. Aunque todo dependería en última instancia de Noemí, cuyo poder extra era el del intercambio y que por tanto, podría salvar a un concursante y meter a otro en el disparadero. Y la participante aprovechó su privilegio para salvar a Antonio David y meter en el disparadero a Pol Badía, que se medirá con Alba y Gianmarco por seguir en «GH VIP»... que no hay que olvidar que repescará a un participante próximamente. El próximo domingo, de hecho, los tres aspirantes a la repesca con más votos subirán a la casa de Guadalix, aunque solo uno podrá regresar a ella.