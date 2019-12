Actualizado 20/12/2019 a las 00:24

Este jueves echará el cierre la séptima edición de «Gran Hermano VIP», que tal y como anuncia Telecinco ha sido «la más vista» de la historia del «reality-show». Gran parte de culpa de ello la ha tenido Hugo Castejón, que junto a Adara Molinero ha sido el concursante que más juego ha dado en el formato, a pesar de que lleva varias semanas ya fuera de la convivencia en Guadalix de la Sierra.

Desde antes de entrar en la casa de «GH VIP», el cantante y economista dejó claro que llegaba al programa dispuesto a «darlo todo», tal y como afirmaron en Twitter desde el propio formato después de ver su vídeo de presentación. Aunque lo cierto es que tampoco le dejaron alternativa, pues Hugo quedó aislado de sus compañeros desde los inicios de su convivencia en el formato. Literalmente, ya que la organización del «reality» decidió apartarles tanto a él como al italiano Gianmarco Onestini, que pasaron solos en el Confesionario los dos primeros días de vida en común.

A partir de entonces, el cantante y economista fue de mal en peor. Terminó nominado tras la primera gala, en la que casi todos sus compañeros le dieron puntos escudándose en que habían pasado «poco tiempo» con él y con Gianmarco. Sin embargo, en una noche de fiesta en la casa, Castejón comenzó a hacer piña con Dinio García y Adara: los únicos que querían disfrutar de la celebración organizada por el programa –el resto, prefería irse a dormir–. Los tres conformaron el conocido como el «Equipo Uva», que comenzó a hacerse fuerte semana a semana y convirtió a Dinio, Adara y Hugo en la resistencia. Hasta que el cantante y economista fue expulsado dos semanas después, cuando fue derrotado en su duelo con Noemí Salazar, con la que ya había protagonizado varias disputas en la casa. Una semana después, fue Dinio el que terminó fuera, cuando fue superado en votos para la expulsión por Mila Ximénez, la gran protegida del programa.

La traición de Adara

La eliminación de Hugo y Dinio dejó a Adara sin sus dos grandes apoyos, y la joven comenzó a buscar refugio en el Maestro Joao, Gianmarco y semanas después, también en su exnovio Pol Badía, flamante fichaje del programa tras el repentino abandono de Nuria Martínez. Pero Hugo, un auténtico torbellino dentro de la casa, todavía tenía mucho que decir. Desde «GH VIP» lo sabían, organizaron una «repesca» y el cantante y economista regresó a la casa de Guadalix de la Sierra por delante de Kiko Jiménez y El Cejas. Entre otras cosas, para convertise en el Jorah Mormont particular de Adara, a la que tanto había apoyado desde plató en sus semanas fuera de «Gran Hermano VIP».

Pero cuando Hugo volvió al programa, se dio cuenta de que algo había cambiado en la convivencia entre Adara y él. Parte de esa complicidad y cariño mutuo que parecía existir entre ambos comenzó a desmoronarse, y ambos integrantes del «Equipo Uva» comenzaron a distanciarse día a día, algo en lo que ayudó en gran parte la reticencia de Gianmarco y Joao hacia Hugo, apoyado por Pol. Hasta que todo saltó por los aires, con aquella conversación privada entre Adara y Joao, cuando uno de los dos estaba a punto de ser expulsado, en la que la joven criticó hasta la saciedad a su amigo, con el que delante de las cámaras se comportaba con total normalidad.

Una charla que salió a relucir «gracias» al propio Joao, que vendió y desacreditó a su amiga, hasta entonces la gran favorita al triunfo en «Gran Hermano VIP». «Adara me confesó que no confiaba en Hugo y que se había dado cuenta de que era un metemierda. Y yo le aconsejé que se acercase a Mila Ximénez», aseguró el «vidente» en cuanto hubo salido de la residencia de Guadalix. Fue entonces, a instancias de Joao, cuando la audiencia pudo ver en directo aquella conversación que Adara y Joao mantuvieron cuando pensaban que no estaban siendo grabados y en la que la azafata atacaba sin censura a Hugo, al que en la casa trataba con total normalidad. «Estoy muy cansada. Es un provocador continuamente. Es un puto loco. Me pone mala hasta su voz. Está loco. Está obsesionado con la tele», le decía la joven a Joao acerca de su «amigo».

Los continuados agravios de Mila... sin castigo

Una sucesión de traiciones (la de Joao a Adara y la de Adara a Hugo) que volvía a dejar al economista totalmente expuesto en la casa de Guadalix, donde vivía en constante conflicto con Mila, Noemí, Estela Grande y Antonio David Flores. La primera no se caracteriza precisamente por su tacto a la hora de decir las cosas y lo cierto es que tampoco lo ha tenido con el cantante y economista, con el que se ha cebado hasta la saciedad en «GH VIP 7» sin ningún tipo de censura por parte del programa. Más allá de meterse con su físico, su apariencia o su talento sobre los escenarios, la tertuliana de «Sálvame» ha lanzado improperios y acusaciones de lo más graves contra Hugo Castejón, con el que parecía estar obsesionada. Tanto es así, que gran parte de la audiencia pidió en redes sociales al programa la expulsión disciplinaria de la tertuliana de «Sálvame» por sus continuadas vejaciones, aunque sus plegarias fueron ignoradas.

Entre otras «lindezas», Mila dijo de él que está «loco, de psiquiátrico», pero también insinuó que tenía problemas con las drogas y el alcohol, aseveró que era un «maltratador psicológico» y le llamó «hijo de puta» y «gilipollas» en infinidad de veces, así como «acosador». E incluso fue más allá. «Este es de los que van a los parques y asustan a los niños», llegó a frivolizar, sin que sus comentarios tuvieran ningún tipo de castigo ni por parte de Telecinco ni del programa. Como tampoco los tuvieron los reiterados ataques de Noemí contra el economista, al que ha llegado incluso a lanzar agua para tratar de «sacarle el demonio» de dentro y lo que es peor, a echarle vinagre en el zumo, sal en el café y canela en las judías. «Chico, que tampoco te he echado arsénico», se trató de justificar la participante de «Los Gipsy Kings» en esta última gala, en la que trató de normalizar una situación que parece de todo menos ordinaria.

Hugo, tras salvarse de la expulsión en la primera gala de «GH VIP» - MEDIASET

Como tampoco lo fueron las amenazas de El Cejas contra el economista en la casa de «GH VIP». «Qué pena que estén penalizadas las agresiones», llegó a decirle el «youtuber», que tampoco recibió ningún tipo de penalización. Lo mismo que Alba Carrillo y Antonio David, que le dieron un «masaje» de lo más humillante a Hugo esparciéndole huevo y otros productos por la espalda, que le extendieron con espumaderas y espátulas de cocina. Tampoco tuvieron sanción ellos dos, a pesar de que al cantante se le quedó la espalda tan irritada que luego apenas podía ponerse el albornoz. Las vejaciones hacia Hugo han quedado todas impunes. Incluso Jesús, el propio padre del economista, se quejó públicamente del maltrato a su hijo. «Creo que todo esto no se puede consentir, porque es un acoso. Es inadmisible que se le esté diciendo esto. Creo que es para tomárselo en serio, porque es excesivo. Es demasiado. Él solo ha venido a divertirse y jugar», manifestó el hombre.

Un concursante auténtico

Nadie pone en duda que Hugo Castejón se mueve más que una pilonga en la boca de un viejo, parafraseando a mi abuela y a uno de los dichos que tanto le gustaba recitar. El cantante y economista es una persona intensa y muy movida, de esas que incluso pueden llevar al límite. Pero también lo eran Miriam Saavedra y María Jesús Ruiz y ganaron las dos últimas entregas de «GH VIP» y «GH DÚO», respectivamente. Dos formatos en los que también acabaron enfrentadas con toda la casa, solas, pero en los que resultaron vencedoras gracias a su determinación y capacidad para seguir peleando. La misma que mostró Hugo en sus dos etapas en «Gran Hermano VIP» y que debería haberle convertido en el primer hombre en la historia en ganar el concurso de Telecinco.

Porque de no ser por él y por Adara, este «GH VIP 7» apenas hubiera tenido un tercio de las tramas que han tenido lugar en Guadalix. El cantante, auténtico desde el inicio al final del programa, ha soportado todo tipo de vejaciones, humillaciones y ataques, a las cuales nunca ha respondido con la misma moneda. Al contrario: fue el primero que trató de ayudar a Mila cuando la tertuliana de «Sálvame» tuvo aquel ataque de ansiedad el pasado mes. Pero la colaboradora de Telecinco pareció olvidarse de ello en cuestión de segundos y el miércoles pasado, no dudó en atacarle (otra vez). Primero, cuando estuvieron a solas y después, delante de Anabel Pantoja. «Está aquí el “repescao” de mierda», le dijo con desprecio a la sobrina de Isabel acerca de Hugo. «Si tuviera dignidad, no estaría aquí. Ojalá no me le vuelva a encontrar nunca», agregó, de nuevo sin ningún tipo de sanción. Un sentimiento que seguramente sea mutuo por parte del economista, pero que éste no puso de relieve. Porque quien calla, otorga, parafraseando de nuevo a mi abuela.

#ENCUESTA | ¿Qué te parece que Adara y Gianmarco se hayan besado, a pesar de que Adara se reconcilió con Hugo Sierra hace solo una semana? #MeGustaGHVIPGala15#GHVIP12D#GHVIP13D#MeGustaGHVIP13D#SomosLaAudiencia13D — ▶️ Play TV (@ABC_PlayTV) December 13, 2019

Pero más allá de ello, Hugo ha ido de cara desde el primer al último minuto de «Gran Hermano VIP». Así se lo reconoció la propia Alba Carrillo, una de sus grandes enemigas en la casa. «No nos hemos llevado bien, pero sí que le reconozco a Hugo que ha ido siempre de frente. Cuando nos veamos fuera de aquí, nos vamos a poder saludar», dijo sobre él la televisiva. Una entereza que Hugo demostró tener minutos después, cuando Adara, con la boca chica, expresó sus intenciones de reconciliarse con él. «No me puedo fiar de una persona que tiene dos caras y que es tan falsa. Con Alba me he llevado mal, pero siempre ha ido de frente. Pero de Adara... no puedo confiar en su palabra. Y tengo que ser consecuente con mis ideas», refirió el cantante y economista al respecto. No hay que olvidar, en ese sentido, que Hugo rechazó que la azafata hiciera el alegato en su favor en su última semana en «GH VIP». «Si me lo tiene que hacer una persona como ella, prefiero no tener alegato», refirió entonces el economista, que sentenció así su paso por el programa. Porque como el líder mexicano Emiliano Zapata, Hugo también prefiere morir de pie que vivir de rodillas. Aunque le haya costado el triunfo en el «reality».