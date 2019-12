Actualizado 14/12/2019 a las 00:51

El gran argumento del «GH VIP» ha sido la relación de Adara y Gianmarco. Adara es una angelical joven que entró en el programa teniendo pareja, Hugo Sierra, y un niño, «fruto de la relación entre los dos».

A lo largo del concurso, y como suele suceder, el italiano (apellidado Onestini, para más inri) desplegó sus encantos y Adara cayó en sus redes. La cosa empezó siendo platónica pero acabó en besos. En descargo de Adara hay que decir que medió el encierro domiciliario, cierta insistencia morbosa del programa, que no dejaba de devolverle periódicamente a Gianmarco a modo de tentación, y también el simpático alcahueteo del Maestro Joao.

Al final, pasó lo que tenía que pasar y Adara ha dejado a su pareja por el italiano. Esto no nos importa, es su vida, lo interesante ha sido la reacción del programa y de gran parte del mundo opinativo de Telecinco, siempre tendente a la modernez de costumbres (en el duopolio, Atresmedia tira del Estado y Mediaset tira de las costumbres).

Lejos de juzgarla con severidad, se repitió mucho el «sé tú misma». Que lo fuera iba en beneficio del concurso, es verdad, pero llegó a un punto en que, ante la mínima objeción moral, los comentaristas protestaban. ¡Hasta ahí podíamos llegar! Adara, como mujer libre que es, estaba en todo su derecho de darle gusto a su cuerpo, Macarena.

Pero no solo se enamoriscó del italiano ante toda España, además lo justificó contando que Hugo, su pareja, no le satisfacía. Dejó caer aquello que hiere al hombre en lo más hondo, ¡que no rendía!

Ah, pues si no cumple, ¡next! le venían a decir los consejeros. «¿Hace cuánto que no ves Cuenca?» le preguntó Alba Carrillo. El Frente de Liberación encabezado por el Maestro Joao y Jorge Javier iban en el mismo sentido. Cuando la madre lloraba, preocupada, casi le reñían. ¿Qué es una separación y un niño recién nacido? ¡No me seas antigua!

Al final, para algunos, el responsable acabó siendo Hugo, la pareja.

Imaginen que un hombre, pongamos Kiko Jiménez, entrara al concurso y dejara a su novia por otra pretextando que además de poco hacendosa no le daba «matarile, rilerón» (cito otra vez a Alba Carrillo, autora del «se folla como se vive»). ¿Qué no dirían de él en los corrillos?