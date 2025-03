Adara Molinero y Antonio David Flores, con un pie fuera de «GH VIP» tras la salvación sorpresa de Mila Ximénez

Este martes era noche de salvación en «GH VIP» . Adara Molinero, Mila Ximénez y Antonio David Flores se estaban jugando la expulsión para el próximo jueves. Después de ver los posicionamientos del pasado domingo , junto a sus disputas, y los porcentajes a ciegas, el público parecía tener claro quién debía de ser el salvado de la expulsión en el «Límite 48 horas» .

Mila Ximénez , tras la expulsión de Hugo Castejón , tenía clarísimo que esta expulsión iba a ser muy dolorosa. Está muy unida a Antonio David Flores , pero también ha encontrado un gran apoyo en Adara Molinero . Por ello, saliera quien saliera, iba a ser complicado de asumir.

De los tres, tan solo uno podía ser el elegido por la audiencia como el menos votado para abandonar el concurso, y el escogido fue Mila Ximénez. De esta manera, la colaboradora de «Sálvame» puede continuar una semana más en «GH VIP» , además de tener un pie prácticamente dentro de la etapa final del reality .

Así ha sido el momento en el que Mila ha sido salvada #GHVIPLímite11 pic.twitter.com/LeTmhl0GFJ — Gran Hermano (@ghoficial) November 27, 2019

«Un millón de gracias, pensaba que me sentaba con Antonio David en la sala de expulsión. Esta casa tiene cosas muy raras, que un día gritas que te quieres ir y otro que te quieres quedar. Me siento un poco Adara porque no se que decir», confesaba Ximénez totalmente sorprendida ante la noticia de su salvación.

Por la contra, o Antonio David Flores o Adara Molinero están viviendo sus últimos dos días en el concurso. Los dos porcentajes más elevados son los suyos, y solo uno podrá quedarse dentro de «GH VIP». Adara, tras saber el resultado del público, confesó estar temerosa. Estaba «super nerviosa. Pero se lo decía a Antonio David que me lo imaginaba. Ojalá me quede, tengo muchísimas ganas de seguir» , reveló. Mientras, Antonio David Flores, que había recibido su alegato para quedarse de su mujer, dijo que estaba con más ganas que nunca para seguir en «GH VIP» . «Sabía que el porcentaje grande era mío. A esperar al jueves a ver qué ocurre. Pero después de ver a mi mujer tengo muchas ganas de quedarse hasta la final», aseguró.

De momento, el programa no ha desvelado el estado de los dos porcentajes que quedan en el concurso, pero, basándonos en los últimos mostrados en la noche del martes, menos de diez puntos separan al primero y al segundo. Aunque el margen es grande, todavía sería posible un cambio de tendencia que salvara al actual eliminado del reality . Pero habrá que esperar hasta el jueves para saber si Adara se reencuentra con Hugo como expulsada o aun concursante de «GH VIP» y para ver si el mejor momento para Antonio David en el programa son en realidad sus últimas horas.