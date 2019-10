Actualizado 02/10/2019 a las 02:01

Noche de contrastes para Adara Molinero la de este martes en «GH VIP: Límite 48 Horas», el programa que presenta Jorge Javier Vázquez en Cuatro a dos días de la gala del jueves. La joven madrileña, que comenzó la velada como nominada, se convirtió en la salvada de la noche, al superar a Mila Ximénez y Dinio en votos de la audiencia. Sin embargo, su alegría se tornó en tristeza minutos después, cuando dibujó su «curva de la vida» en el formato de Mediaset.

Nada más entró a la Sala de los Recuerdos, el espacio destinado para tal fin, Adara, la favorita de un gran sector de la audiencia, comenzó a delinear su curva... y de repente, rompió a llorar. «¿Adara, que te ha pasado?, preguntó Vázquez. «Tengo miedo, Jorge. Por si hago daño a alguien con lo que pueda decir», señaló la joven, entre sollozos. Sin embargo, dejó claras sus intenciones desde el inicio. «Pero tengo que contarlo todo, porque ha sido mi vida», refirió.

A continuación, la madrileña comenzó a hablar de su existencia. «Nací y al año o así mis padres se separan». Entonces, volvió a romper a llorar. «Durante mi infancia, mi madre tuvo una pareja que se portó muy mal con mi hermano, conmigo y con ella. Si ahora me está viendo, que sepa que mi infancia se vio marcada por él. Yo le tenía auténtico terror», comentó, antes de hablar abiertamente de su pubertad. «En mi adolescencia, sufrí muchísimo por una persona de mi familia, que siempre ha tenido depresiones muy, muy fuertes. He sufrido mucho por ver sufrir a una persona. Yo solo quería que fuese feliz», relató, en «GH VIP».

Después, pasó a analizar sus dilemas sentimentales y la relación con su abuela. «Luego, conocí a mi primer amor, que fue muy bonito. Lo dejamos y sufrí mucho, porque fue muy intenso. Después, tuve otra época que jamás olvidaré. Que fue maravillosa, con mi abuela, con 18 o 19 años. Salíamos a bailar, íbamos a un sitio, a otro... me lo pasaba genial». «¡Claro! Si recuerdo yo que venía a defenderte cuando estabas en “Gran Hermano”», rememoró Vázquez. «¡Eso es!», contestó Adara, con una sonrisa.

Aunque la vida de Adara, natural del municipio de Alcobendas, no quedaba ahí. Pese a su juventud (solo tiene 26 años), la joven ha hecho muchas cosas. «Después, comencé a trabajar como modelo. Me fui a modelar a China e Indonesia y luego, volví a Madrid. No sabía muy bien que hacer y estudié para ser azafata de vuelo. Estuve dos años trabajando de azafata y fue súper bonito, aunque lo dejé, porque no me terminaba de llenar. Luego, entré a “GH 17”, que me marcó muchísimo y fue una experiencia genial», relató.

En el programa de Telecinco fue donde conoció a Pol Badía, que luego ha sido pareja del Maestro Joao y con el que la joven estuvo saliendo durante un tiempo. «Después, lo intenté con Pol. Siento muchísimo decirlo, pero recuerdo cosas muy desagradables y mucho dolor. Sentía mucha desconfianza. Yo me enamoré de él, pero me hizo muchísimo daño y jugó conmigo. Creo que para él era todo tele, espectáculo y ver cómo podía concursar. Cuando me enteré de que estaba con Joao, me sentí engañada y traicionada», espetó la joven, en «GH VIP: Límite 48 Horas».

Su relación con Hugo... y su hijo

A continuación, la expresión de Adara cambió por completo. En concreto, cuando empezó a hablar acerca de Hugo Sierra, su actual pareja y el ganador de «Gran Hermano Revolution», la última edición del «GH» anónimo. «Es alguien increíble. Lo mejor de Hugo es que me respeta, que pensamos igual y vamos en el mismo sentido. Tenemos los mismos valores y yo soy su prioridad. Él lo da todo por mí», confesó la joven. «Tenía todo lo que yo pedía. Le conocí y me fui a vivir con él a Mallorca. Para mí fue un poco duro, porque tuve que dejar a mi familia y dejarlo todo para irme con él. Al principio me costó, pero luego tuvimos a nuestro bebé, que ha sido lo mejor que me ha pasado nunca en la vida. Es mi pico de felicidad, mi todo. Le agradezco a Hugo que sea el padre de nuestro bebé, porque es una persona maravillosa y sé que siempre va a estar con él», manifestó Adara. Hugo, orgulloso, la observaba desde plató.

Tras el extenso repaso a su vida, la joven se quitó un peso de encima. «Me siento mejor, pero he estado súper nerviosa. Aunque tenía que ser sincera y contar mi vida tal y como ha sido», explicó, antes de abandonar la Sala de los Recuerdos. En plató, Hugo expresó todo su apoyo y admiración hacia la joven. «Yo sabía todo lo que ha contado. Amo a esta mujer, me encanta lo que veo y que sea así. Le hace más grande que delante que toda España haya abierto su corazón y contado todas sus cosas».