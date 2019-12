Actualizado 20/12/2019 a las 00:06

Todas las cartas están ya sobre la mesa y ya solo queda descubrirlas. Este jueves llegará a su fin la séptima edición de «Gran Hermano VIP», «la más exitosa de la historia» en palabras de Mediaset y que se cerrará con un podio eminentemente femenino. Adara Molinero, Alba Carrillo y Mila Ximénez competirán esta noche, así las cosas, por el «Trono de Hierro» del formato de Telecinco, que premiará a la ganadora con los 100.000 euros del codiciado «maletín» del «reality-show».

De las tres finalistas, la que más contenido ha generado en «GH VIP» ha sido sin duda alguna Adara Molinero. Desde su amistad inicial con Hugo Castejón y Dinio García y su acercamiento al italiano Gianmarco Onestini, pasando por su reconciliación con su (¿ahora ex?) pareja Hugo Sierra o sus constantes enfrentamientos con Mila, Antonio David y Estela Grande, hasta llegar a su traición a Hugo Castejón o a la noche en la que se dejó llevar por la pasión con Gianmarco. Casi todas las tramas la han tenido a ella de protagonista, para bien o para mal, aunque Alba ha ganado enteros en las últimas semanas de concurso y Mila Ximénez tiene mucho apoyo dentro del Universo Telecinco.

Adara Molinero y su doble cara

Junto a Hugo Castejón, la joven azafata ha sido la indiscutible protagonista de «GH VIP 7». Entró al formato como una de las concursantes que más juego podían dar y la también exmodelo no defraudó. Pronto comenzó a hacer piña junto a Dinio y el propio Hugo, formando el conocido como «Equipo Uva» y que centró la mayor parte de las tramas en las primeras semanas de convivencia, con sonoras broncas con Mila Ximénez, Noemí Salazar y Antonio David Flores. Cuando la audiencia decidió expulsar a sus dos amigos, Adara decidió acercarse a Maestro Joao, a Gianmarco y también a su exnovio, Pol Badía. Los cuatro formaron un grupo al que después se unió Hugo Castejón, cuando fue repescado y regresó al programa. Sin embargo, la reticencia de Joao y Gianmarco hacia el cantante y economista hicieron que Adara se distanciase cada vez más de él, hasta que terminó traicionándole en aquella conversación con el Maestro Joao en el que «rajaba» de Hugo hasta la saciedad, a pesar de que delante de las cámaras se comportase con él como si fuera su amigo del alma.

Aquel giro terminó perjudicando y mucho a Adara, que poco después terminó de romper con Hugo Castejón en la casa y se comenzó a acercar cada vez más a Gianmarco, lo que llevó a la joven a dudar de la relación que tenía fuera de Guadalix de la Sierra. Adara es madre de un hijo que acaba de tener con el «otro» Hugo: Hugo Sierra, ganador de «GH Revolution» y del que la joven, instigada por Joao, se fue alejando poco a poco. La situación llegó al límite y el programa invitó a Gianmarco y a Hugo Sierra a visitar a la joven en Guadalix, y en un sorprendente giro, Adara se reconcilió con su novio y dejó a Gianmarco totalmente descuadrado. Pero todo fue un espejismo, pues el guion de «GH VIP 7» parecía destinado a que Adara y Gianmarco terminasen juntos y así sucedió la pasada semana, cuando los dos se entregaron a la pasión en un evento anunciado a bombo y platillo por el programa de Telecinco. «¡Esta noche “edredoning”!», llegó a decir el colaborador del formato Miguel Frigenti, que no pareció reparar en el hecho de que la joven tiene pareja formal e hijo fuera de Guadalix. Que una cosa es el show, y otra cosa es otra cosa.

El vínculo entre Adara y Gianmarco parece cogido con alfileres, pero se ha convertido en una de las principales tramas de cara a la final de «GH VIP». Un programa que hasta hace pocas semanas tenía a Adara como su principal favorita, aunque lo cierto es que los últimos acontecimientos, la errática actitud de la joven y la doble cara que parece tener ha dado alas a sus dos aspirantes en esta última ronda del programa: Alba Carrillo y Mila Ximénez.

Alba Carrillo, de menos a más

¿Quién le iba a decir a Alba Carrillo hace un par de meses que estaría en disposición de ganar «Gran Hermano VIP», en especial después de aquella sonora discusión que tuvo con Jorge Javier Vázquez? La exmodelo ha ido de menos a más en el «reality-show», en el que ha tenido momentos de luces y otros de sombras pero en el que nunca ha dejado de ser ella misma.

«La» Carrillo empezó en «GH VIP» un tanto apagada y se refugió mucho en Irene Junquera en las primeras semanas de vida en común. La periodista ha sido su gran aliada en el concurso y de hecho, es su «jefa de campaña» en la final del «reality», aunque lo cierto es que Alba también se ha apoyado mucho en Estela Grande y Noemí Salazar. Entretanto, también ha protagonizado sonoros enfrentamientos con Gianmarco, Hugo Castejón y en especial, con Antonio David, que ha sacado lo peor de la exmodelo en varias ocasiones. «Al menos, yo no tengo ninguna demanda por ser agresivo», le llegó a reprochar la exmodelo a Antonio David, denunciado por violencia de género por su exmujer Rocío Carrasco.

La expulsión de Irene hizo que Alba viviera sus peores momentos en Guadalix e incluso la llevó a amenazar con abandonar la casa, por lo que se llevó una sonora bronca de Vázquez. «Si tú tienes un problema y estás a disgusto aquí, ten la decencia y la vergüenza de por ti misma, coger la puerta, irte y pagar la penalización», le dijo a la televisiva hace dos meses, antes de que ésta se pusiera las pilas definitivamente.

A partir de entonces, la exmodelo comenzó a vencer adversidades y luchó contra viento y marea por seguir en «Gran Hermano VIP». Superó en votos por seguir en el concurso a El Cejas, Pol Badía y Gianmarco, a los que derrotó en última instancia durante tres semanas consecutivas para continuar en el formato hasta llegar a plantarse en su final... para desgracia del tertuliano Miguel Frigenti, que subió a Guadalix en cada noche de nominación de Alba para recrearse en su expulsión si terminaba abandonando «GH VIP». Pero el colaborador se ha quedado con las ganas.

De las tres aspirantes que quedan en «GH VIP», es sin duda la más auténtica y transparente y ha demostrado ir de frente en todo momento. Incluso en su último enfrentamiento con Mila Ximénez, con la que la convivencia ha terminado estallando en la fase final del concurso, a la que Alba llega en un muy buen «estado de forma».

Mila Ximénez, la «niña bonita» del programa

La colaboradora de «Sálvame» ha sido la gran protegida del programa y la cadena durante esta edición de «Gran Hermano VIP». A Mila se le ha permitido (casi) todo en la casa de Guadalix de la Sierra, donde sus faltas de respeto hacia sus compañeros han sido una constante desde el inicio del concurso.

#ENCUESTA | ¿Qué te parece que Adara y Gianmarco se hayan besado, a pesar de que Adara se reconcilió con Hugo Sierra hace solo una semana? #MeGustaGHVIPGala15#GHVIP12D#GHVIP13D#MeGustaGHVIP13D#SomosLaAudiencia13D — ▶️ Play TV (@ABC_PlayTV) December 13, 2019

Tanto es así, que un buen sector de la audiencia pidió al programa la expulsión disciplinaria de la concursante después de una amplia retahíla de insultos e improperios que lanzó contra Hugo Castejón y Adara. Pero el formato hizo oídos sordos y la tertuliana, que en las once primeras semanas de «reality» solo se enfrentó a las nominaciones en una ocasión, ha terminado llegando a la final de «GH VIP 7».

Mucho se queja ella de Hugo Castejón, aunque raro es el concursante que no ha tenido conflictos con la colaboradora de «Sálvame» en Guadalix. Dinio, Kiko Jiménez, Gianmarco, Joao, Hugo, Estela, Alba, Adara... la tertuliana se ha enfrentado con casi todos los aspirantes de «GH VIP» a excepción de su amiga Anabel Pantoja. Si hasta con El Cejas, su gran protegido, tuvo un gran enfrentamiento cuando éste y Kiko decidieron nominarla a traición en la tercera semana de vida, en la que estuvo a punto de irse a casa tras vencer de manera muy ajustada en su duelo con Dinio.

Adara, Mila y Alba Carrillo, finalistas de «GH VIP» - MEDIASET

Aunque más allá de ello, su concurso también ha estado marcado por su fijación con Hugo Castejón. Mila parece estar obsesionada con el cantante y economista, al que ha lanzado vejaciones y ataques de todo tipo que han quedado impunes. En los tres meses que ha estado en Guadalix, ha dicho de Hugo que está «loco, de psiquiátrico», que es un «hijo de puta», que es «de esos que asustan a los niños en los parques» y ha insinuado que tiene problemas con las drogas y el alcohol, entre otras muchas lindezas. Todas ellas, sin embargo, han quedado impunes por parte de «GH VIP», que en pasadas ediciones tomó medidas disciplinarias contra sus concursantes por muchísimo menos. Incluso hubo una noche en la que a Mila le dio una crisis de ansiedad, cuando por decisión de la audiencia tuvo que pasar una noche a solas con Hugo. El cantante intentaba tranquilizarla, pero Mila estaba fuera de sí. «¡Súper que me voy! ¡Que me voy!», gritaba, totalmente desquiciada. Y al final, tal y como ella quería, se hizo su voluntad y no la del programa.

Pero no es ningún secreto que la tertuliana es la «niña bonita» tanto del formato como de la cadena, que no deja de pedir el apoyo para ella en la final de «Gran Hermano VIP». Anabel Pantoja, también colaboradora de «Sálvame», es su «jefa de campaña», y casi todos sus compañeros están volcados en hacer a la veterana tertuliana la ganadora del formato de Zeppelin. ¿Lo conseguirán? En unas horas, se despejará la incógnita.