El gran enfado de Risto Mejide con Monedero

Actualizado 30/04/2019 a las 17:33

Tras la noche electoral del 28-A, un reportero de Cuatro le preguntó a Juan Carlos Monedero por sus impresiones tras los resultados de los comicios, en los que Podemos, partido del que fue cofundador, cayó hasta los 42 escaños.

El expolítico, sin embargo, se negó a contestar a la pregunta: «No quiero hablar con vosootros porque no os habéis portado bien conmigo porque me habéis mentido». Extrañado, el reportero del canal de Mediaset le preguntó en qué, a lo que Monedero respondió, señalando directamente al presentador de «Todo es mentira»: «Risto me ha mentido y se ha metido conmigo y, por tanto, no quiero colaborar con vosotros».

El presentador de Cuatro no quiso dejarlo escapar. Indignado con la respuesta de Monedero, se defendió de sus palabras durante la emisión de «Todo es mentira»: «A mí me gustaría, Juan Carlos Monedero, si yo te he mentido en algún momento di en qué. Si me acusas de mentiroso ten la decencia de decir en qué te he mentido».

Risto Mejide ya conocía a Monedero, al que entrevistó en el pasado en su programa «Chester», por lo que no ha dudado en mostrarse enfadado con las palabras del expolítico. «Nuestros espectadores no tienen la culpa de que nos vayan acusando de cosas que no son ciertas. Hasta que no se demuestre lo contrario, el que está mintiendo es él», expresó el presentador de «Todo es mentira».