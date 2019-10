Actualizado 29/10/2019 a las 00:09

Tocaba noche intensa en «Got Talent». Cargada de emociones, de ganas, de talento. Desfilaron por el plató del programa por Telecinco actuaciones irresistibles, como la de Sara, la mujer de hojalata, que se rompió antes de comenzar a cantar, pero que dejó boquiabierto al jurado de Got Talent no con las alas blancas que le colgaban a la espalda, sino con su impresionante voz cuando arrancó la canción. Una que le dedicó a su pareja, a la que perdió hace 13 años: «Nunca pensé que me fuera a presentar nunca más a esto. Había perdido la ilusión. Esta canción se la dedico a una persona que murió hace 13 años, mi pareja. Es un ángel absoluto».

#GotTalentGala7 Sara, la mujer de hojalata, se ha emocionado antes de cantar y seguido ha hecho esto. Enorme https://t.co/fenrUL3cxHpic.twitter.com/1E1T2c3KnJ — Got Talent España (@GotTalentES) October 28, 2019

Y también sorprendió la voz de Big Moon, un senegalés que hizo palidecer a Tracy Chapman con su «Forgive me» pero también con una canción de su tierra, sin música y en su idioma natal, que ablandó a Risto y Edurne. Conmovió tanto a Risto que el publicista terminó dándole su pase de oro. Inédito.

#GotTalentGala7 Ojo con Big Moon: sin música y en su idioma natal 😍 https://t.co/fenrUL3cxHpic.twitter.com/OivgGMBV29 — Got Talent España (@GotTalentES) October 28, 2019

Entre risas y lágrimas, hubo también tiempo para pases de oro, como el que Edurne le otorgó a Mark García y su magia. «Cuando empezó este programa, yo no tenía ni idea de magia. Han pasado muchos magos pero lo tuyo me ha dejado helada. Dudo hasta que sea magia. Y eres tan bueno que…», le dijo la cantante al concursante antes de darle el pase directo a la semifinal de Got Talent 5: «Para mí es el ganador», aseguró.

Otra de las actuaciones de la noche fue la de un hombre de Siria, que se presentó en plató tirando de un coche de 3.500 kilos con una soga al cuello. El peso del vehículo lo era también simbólico. Porque la pena más grande la llevaba en el corazón. Su misión no es ganar el concurso, sino salvar de la pobreza y miseria que viven en Siria, su país.

Duras historias

El jurado tembló de emoción y Edurne y Paz Padilla rompieron a llorar con la historia del concursante de Got Talent. «Debéis de entender nuestras vidas, en un día he perdido a mi familia. No venimos a España a buscar comida gratis, no, vengo aquí a salvar mi vida, a huir de la muerte». Toda una declaración de intenciones, que puso en pie al público y le envalentonó para adelantar su próximo reto: arrastrar un avión.

A pesar de las críticas en redes sociales, que acusan al programa de priorizar el drama al talento de las actuaciones, el concursante obtuvo el sí de todo el jurado de Got Talent menos de Risto Mejide, que por el contrario se disculpó: «Tengo que pedirte perdón por algo que he hecho durante tu prueba. Mientras tirabas del coche, yo he puesto el pie en el suelo haciendo palanca», aseguró el publicista mientras el programa ponía el vídeo en el que se veía cómo lo hacía.

Como siempre, el exjurado de Operación Triunfo fue el más duro de Got Talent y dijo que no. Pero en esta ocasión, quizás conmovido por su historia y su coraje, Risto Mejide justificó su decisión: «A mí no me interesa darte un sí, me interesa ser tu amigo. Gente como tú está para darnos lecciones. Gracias».

Para emoción, la de la Isabel Soto, una señora de 89 años que puso en pie al público con sus ganas. Bailó sin importar nada ante un quejío sobrecogedor, como si los años fueran inmunes al paso del tiempo. Y se llevó el pleno por su arte y por sus ganas, por retomar su pasión a pesar de la edad, y por su simpatía, que conmovió al público: «Que nadie tire la toalla», gritó al final motivada por el sí del jurado.

#GotTalentGala7 Isabel: "No me quiero retirar del baile hasta que Dios me lleve" ❤️ https://t.co/fenrUL3cxHpic.twitter.com/B75AgueG4S — Got Talent España (@GotTalentES) October 28, 2019

Isabel Soto, que llegó a bailar con Lola Flores, contó que nada había en el mundo que le gustara más que bailar, pero dejó de hacerlo a los 24, ya que se retiró cuando se casó a esa edad, momento en el que decidió dedicarse solo a su familia. Ahora, seis décadas después, vuelve a hacerlo porque es la única cura que existe para calmar su pasión: «Cuando bailo se me olvidan los dolores». Como no podía ser de otro modo, se llevó el pleno de síes de jurado de Got Talent. «No me quiero retirar del baile hasta que Dios me lleve».