Gloria Lomana: «Como directora de informativos se me han cuestionado cosas que a un hombre jamás se le habrían cuestionado»

Actualizado 22/10/2018 a las 10:18

El que Gloria Lomana (Madrid, 1959) se convirtiera en 2003 en la primera directora de informativos de una televisión privada en España (Antena 3) fue en su día un hecho noticioso que, por fortuna, en 2018 no tendría tal repercusión mediática. Precisamente, en los quince años que separan el nombramiento de la periodista del momento actual el porcentaje de mujeres directivas se ha incrementado notablemente (6,7 puntos según datos de Eurostat) aunque no lo suficiente. Más allá de las cifras, Lomana está convencida de que, aunque los avances en igualdad de género son del todo reseñables, «quedan todavía obstáculos y barreras por derribar para que hombres y mujeres estemos en el mismo punto».

Así lo explica en su nuevo libro, «#ElFinDelMiedo», un alegato feminista donde habla de los retos pendientes en la que dice, es la «revolución cultural más importante de todos los tiempos» y con el que aboga por la desaparición de los temores que amordazan cada día a millones de mujeres, de sus prejuicios y de la imperante necesidad de poner punto y final a las inseguridades.

P - En «#ElFindelMiedo aborda el estado actual del feminismo. ¿Qué le ha llevado a escribir este libro?

R - Quería hacer llegar mi mensaje a todo el mundo, hombres y mujeres. La mujer vive desde niña rodeada de peligros, advertencias, «noes»... y todo eso genera una inseguridad nada deseable. Creo que, si puedo contribuir un poco a dar algunas certidumbres sobre el potencial de la mujer, bienvenido sea.

P - Entre otras cosas, #ElFindelMiedo aborda las connotaciones negativas de la palabra «feminismo» y el rechazo que el concepto puede generar entre hombres y mujeres

R - Afortunadamente se trata de un término que ha evolucionado y que es hoy mucho más inclusivo. El feminismo no debe ser nunca sinónimo de lucha entre sexos, jamás debe desplazar al hombre sino todo lo contrario, debe sumarle a nuestra revolución. Es algo que demuestran los datos. Aquellas empresas que suman todo su talento logran generar ambientes sostenibles, enriquecedores, inteligentes y, en consecuencia, mucho más rentables.

P - Todavía hoy se habla de la dificultad de muchas mujeres de alcanzar puestos directivos. Usted fue la primera directora de informativos de una televisión privada. ¿En algún momento se sintió cuestionada por su género?

R - Ha llovido mucho desde entonces y la situación es notablemente diferente. No solo desde que me convertí en directora de informativos, sino desde mucho antes. En #ElFindelMiedo miro hacia el pasado y hablo de nuestras madres y nuestras abuelas, mujeres importantísimas que han contribuido a educarnos para llegar al momento presente. Evidentemente, queda mucho camino por recorrer. En mi caso, cuando fui nombrada directora de informativos en Antena 3 se me cuestionaron cosas que, creo, a un hombre no se le habrían cuestionado. Entiendo que se pueda dudar de alguien por su currículum, pero jamás debería ocurrir por su género.

P - En su opinión, ¿qué queda por hacer en los medios de comunicación en este sentido?

R - Los periodistas tenemos la obligación ética de contribuir a dignificar a las personas. En esta ocasión estamos hablando de mujeres, pero es una obligación extensible a cualquier ser humano. En este sentido, los medios de comunicación tenemos una responsabilidad enorme. Un 70% de los estudiantes de periodismo son mujeres, pero la realidad es que muy pocas llegan a ocupar altos cargos en los medios. Aunque la situación se está normalizando, todavía queda mucho por hacer para que la mujer ocupe el lugar que le corresponde.

P - En otros secotres parece difícil cambiar ciertos roles. En su libro habla de cómo el ámbito deportivo parece reservado solo a ellos

R - Y también demuestro cómo la situación está cambiando. Tenemos que ser optimistas. En los últimos Juegos Olímpicos las mujeres obtuvieron más medallas que los hombres. Afortunadamente, las empresas están apostando por las deportistas y se les está dando más visibilidad. Ellas, además, triunfan a base de esfuerzo y talento y se están abriendo paso en un mundo tradicionalmente masculino.

P - Su libro pretende demostrar el potencial de la mujer, algo especialmente necesario en la etapa adolescente, donde muchas chicas están llenas de inseguridades

R - La adolescencia es una de las etapas cruciales de la vida. Invito a los hombres, especialmente a aquellos que son padres, a que lean este libro para que se den cuenta de que sus hijas ganarán seguridad en sí mismas si todo su entorno les pone las cosas más fáciles. Pedimos igualdad pero también respeto, dignidad...En definitiva, los grandes valores de la humanidad que a las mujeres no se les han aplicado históricamente.

P - En las primeras páginas del libro habla de algunos de los miedos que todavía tiene hoy la mujer: miedo a que te juzguen, miedo a que no te crean, miedo a los prejuicios...

R - Todos son miedos que hemos ido recibiendo con el paso de los años. No son innatos. «#ElFindelMiedo» es una síntesis de certidumbres para conseguir reafirmarnos como mujeres. Para ello, necesitamos también que el hombre participe en esta revolución, de nada sirven los enfrentamientos. La causa feminista es una causa justa que muy pronto se convertirá en universal.

P - Es cierto que se ha avanzado mucho, pero también lo es que todavía queda mucho por hacer

R - Muchísimo. Basta con ir a una tienda de juguetes para comprobar cómo las estanterías no están repartidas por edades, sino por género. Más utensilios de construcción para ellos, más artilugios del mundo de la casa y de los cuidados para las niñas. Soy muy optimista en este sentido y estoy convencida de que esto no será tema de discusión en poco tiempo. No imagino un mundo en el que las nuevas generaciones eduquen de manera diferente a niños y niñas. Los roles de género han pesado mucho a lo largo del tiempo, pero es algo que ya está acabando. Muchas niñas han crecido viendo a la madre protectora, en casa, y al padre en el trabajo, siendo el soporte económico de la familia. Hace tiempo que esto no es así. Las mujeres estudian, trabajan, hay muchas más universitarias brillantes que universitarios. El cambio ha sido brutal.

P - ¿Qué políticas hacen falta para seguir mejorando?

R - Necesitamos sobre todo políticas familiares para que las mujeres se conviertan en madres sin tener que renunciar a su carrera profesional. Además, el mundo de la empresa tiene que entender que el trabajo no siempre tiene que ser presencial. También, cómo no, sigue siendo importantísimo trabajar en la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el entorno familiar.

P - ¿Qué opina de las preocupantes cifras de violencia machista que nuestro país sigue arrastrando?

R - La violencia machista es una lacra que se da en todos los países y culturas. Las mujeres se han incorporado al trabajo, han ganado independencia y todavía hay hombres que no lo aceptan. Es imprescindible denunciar y proteger a las mujeres valientes que denuncian a sus agresores.

P - Dedica un interesante capítulo a cómo las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, sobre todo para las adolescentes

R - La tecnología es una tremenda oportunidad pero también un gran peligro. Hay niñas de doce y trece años que se sienten acosadas. Además, los avances tecnológicos han provocado que, con más normalidad de la deseable, se esté aceptando la violencia de control y también que la belleza sea una de las principales preocupaciones de algunas jóvenes. Es hora de que llegue el fin del miedo, pero también el fin de las inseguridades. El mundo con mujeres inspiradoras es maravilloso y, afortunadamente, muchos hombres lo están descubriendo.