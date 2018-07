El «distorsionado y preocupante» filón de los gitanos en televisión

Actualizado 07/07/2018 a las 02:23

Hace dos semanas, «Los Gipsy Kings» despidieron temporada en Cuatro con una noticia en «exclusiva». Rebeca Jiménez, «La Rebe», uno de los personajes más icónicos del 'docu-reality' de Mediaset, está embarazada. Aprovechándose de ello, la cadena estrenó el pasado viernes «El embarazo de la Rebe», un 'spin-off' de «Los Gipsy Kings» y que pretende seguir a la joven durante su gestación.

El viernes de la pasada semana, justo siete días después del adiós de la cuarta temporada de «Los Gipsy Kings», fue la fecha escogida por la segunda cadena de Mediaset para lanzar «El embarazo de la Rebe». Desde el canal no erraron el tiro: su programa hizo de Cuatro la opción más vista de la noche del jueves, congregando frente al televisor a 1.593.000 espectadores, con un 12,4% de cuota de pantalla, por delante de «El paisano» (1.492.000 y 11,4%) en TVE; el aclamado filme «Seven» (1.068.000 y 9,8%) en Antena 3; y del discreto 1.000.000 y 9,4% de 'share' que lograron las semifinales de «Factor X» en Telecinco.

Las notables cifras de «El embarazo de la Rebe» no son casualidad. El buen funcionamiento que han tenido en Cuatro formatos como «Los Gipsy Kings» y «Palabra de Gitano» hacían presagiar el éxito del nuevo programa de la segunda cadena de Mediaset. El canal parece haber encontrado en los gitanos a su nueva gallina de los huevos de oro. Para descontento del colectivo, eso sí.

Y es que, como declaró a nuestra compañera Inma Zamora Antonio Vázquez, vicepresidente del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, Cuatro está mostrando «una imagen de los gitanos» que «es totalmente injusta y en absoluto se corresponde por la realidad». Según sus palabras, «se está mostrando una imagen demasiado frívola y sesgada» de la comunidad gitana en televisión y es «realmente preocupante» que la sociedad española «desconozca todo lo que el colectivo gitano ha aportado y aporta» al país.

Una realidad que «interesa menos»

«En estos programas, se muestra a gitanos rodeados de grandes lujos y derrochando el dinero, cuando en realidad la mayoría de las familias gitanas luchan a diario por sobrevivir», explicó a ABC. A su juicio, por tanto, se está ofreciendo un punto de vista «totalmente distorsionado» acerca del colectivo. «La gente tiene que saber que hay gitanos que cada día se levantan para ir a la Universidad, para acudir a sus trabajos como abogados, funcionarios, maestros... Pero eso interesa menos», denunció.

En términos similares se expresó hace unas semanas también en este medio Lolita Flores. En una entrevista con nuestro compañero Álex Jiménez y con motivo de su fichaje por la serie «Centro médico», en la que Lolita interpreta a una enfermera gitana, la actriz y cantante habló con claridad. «Es un papel que sirve para reivindicar que la gente de raza gitana también podemos estudiar y tener carrera. Muchas veces a la raza gitana se la denigra y se piensa que somos todos 'quinquis'. Pero no todos son así, hay gitanos que son abogados y médicos», argumentó, en la misma línea que Vázquez.

Con todo ello, y a tenor de las explicaciones que se ofrecen desde el colectivo gitano, no hay duda de que no están para nada de acuerdo con la imagen que se puede ver sobre ellos en estos programas de Cuatro. Una perspectiva de la que se quejaron formalmente. «Hemos comenzado un diálogo y los directivos de Mediaset se han comprometido a escucharnos», explicó Vázquez, cuando solo se había lanzado una temporada de «Los Gipsy Kings». Hoy en día, ya han visto la luz otras tres y «El embarazo de la Rebe» triunfa en la cadena, que también sigue reponiendo «Palabra de Gitano». No parece, así las cosas, que sus plegarias hayan sido tomadas en cuenta.