Actualizado 31/05/2019 a las 23:09

Como cada viernes, «Los Gipsy Kings» llegaron a Cuatro para despedir la semana en la segunda cadena de Mediaset. Lo hicieron con el penúltimo episodio de su quinta temporada, que se cerrará la próxima semana para despedir a las cuatro familias gitanas más famosas de la televisión hasta nuevo aviso.

Un episodio que estuvo marcado por un acontecimiento especialmente doloroso para la audiencia. Sucedió cuando Noemí Salazar engañó a su madre, Raquel, y montó un negocio a sus espaldas, a pesar de que el dúo «brilli-brilli» nunca ha ocultado sus deseos de conquistar el mundo de la mano.

La joven, así las cosas, comenzó a instalar una tienda «a escondidas» de su madre: «Brilla by Salazar». «¡Si no quieres trabajar conmigo, me lo dices! ¡No te abras una tienda tuya a escondidas!», reprendió Raquel a su hija. «¡Bueno, es que a ti te hace ilusión ganarte la vida en una furgoneta! ¡A mí, no!», respondió la joven, en una discusión que fue muy comentada por parte de la audiencia del programa. Madre e hija, sin embargo, solucionarion sus problemas poco después.

Las otras tres familias, por su parte, también vivieron momentos de lo más destacados este viernes. Comenzando por los Fernández Navarro, que continúan de viaje en El Cairo y visitaron las milenarias pirámides de Gizeh, en busca del «origen» del pueblo gitano.

Los Jiménez, por su parte, continuaron preparando el bautizo del hijo de la Rebe, en un acontecimiento que marcó gran parte de la narrativa de esta penúltima entrega de «Los Gipsy Kings». En lo relativo a los Maya, por su parte, Salvadora conoció al novio de su nieta. «Solo os lo voy a presentar a ti y al "papa"», le dijo la joven a su abuela.