Actualizado 16/03/2019 a las 00:15

La segunda entrega de la quinta temporada de «Los Gipsy Kings» llegó este viernes a Cuatro. El «docurreality» protagonizado por los Jiménez, los Fernández Navarro, los Salazar y los Maya retornó a la segunda cadena de Mediaset con nuevas aventuras de las familias gitanas más famosas de la televisión.

Los Salazar –o mejor dicho, las Salazar– volvieron a la carga con las interminables ocurrencias de Raquel y su hija Noemí en Madrid. Ambas constituyen uno de los principales reclamos del programa y en este capítulo, decidieron comprarse una furgoneta para montar un nuevo negocio tras una sesión de depilación de lo más dolorosa. El nombre no podía ser otro: «la brilli-furgo». «Había una chica que era súper "amargá", pero que desde que tiene la furgoneta está súper feliz», manifestó Noemí.

El vehículo, no obstante, parecía escapar al manejo de su madre. «¡Uy, qué grande es esta palanca!», dijo al entrar al vehículo. «¡Pero "mama"! ¡Que eso es el freno de mano!», remarcó Noemí. Instantes después, madre e hija procedieron a limpiar la furgoneta antes de «tunearla». De camino al lavadero de coches, la progenitora se vino arriba. «Me siento como el protagonista de "El diablo sobre ruedas". ¿Sabes qué película es?», le preguntó a su hija. «Ni idea, mama», contestó Raquel.

Noemí trató de seguir con sus explicaciones... aunque de un modo un poco estrambótico. «¡Es una peli del "Strimer Springer"!», enfatizó. «¿Ese quién es?», preguntó su hija. «¡Pues "Strimer Springer, el que lleva todos los Oscar del mundo!», contestó su madre. «La peli era de un camionero loco que a todo el muindo que se le venía chungo, le sacaba de la carretera», manifestó acerca de «El diablo sobre ruedas», la opera prima del afamado cineasta Steven Spielberg.

El lavado de la furgoneta no fue del todo bien. «¡No vales para nada Noemí, na más que "pa" pintarte!», espetó la madre. La tensión entre ambas no se rebajó, tampoco mientras «tuneaban» el auto. «¡Mama, es que yo te metía en un centro psiquiátrico!», bramó Noemí. Tras varias discusiones, finalmente optaron por lo sencillo: dejar el vehículo en un taller.

Los problemas de «la Rebe»

Algunos cientos de kilómetros al oeste, en la localidad extremeña de Plasencia, los Jiménez intentaban desgranar qué le ocurre a «la Rebe», que ha vuelto al domicilio familiar. El estado anímico de la joven no es el mejor, y su familia trató de alegrarla organizando «el bautizo» de su hijo. Las «primas» de Rebe, Lucy y Chenoa, trataban de saber qué le sucedía, pero sin éxito. «¡Que no me pasa nada!», gritaba la joven. Entretanto, Marisol y Daniel, sus padres, organizaban la fiesta en compañía de Susi y Graciela, sus hermanas pequeñas. «¡Todo esto ha sido idea mía!», proclamaba Marisol, sacando pecho.

Los Fernández Navarro, por su parte, terminaron con su carrera musical tras los consejos que la pasada semana les dio el vidente Rappel. Cambiaron de tercio y, liderados por Joaquín, «El Prestamista», compraron una cámara de vídeo para comenzar a «hacer bromas de cámara oculta». La primera víctima fue Loli, la madre de familia, y lo cierto es que no les fue nada mal.

En Andalucía, la cuarta familia en liza, los Maya, se pusieron manos a la obra para preparar las bodas de oro de la matriarca, Salvadora... en tiempo récord. «Esto es muy complicado», confesaba su hijo, Juan Andrés, superado ante la idea de organizar la celebración «en solo cinco días». Para distraerla, la familia convenció a la mujer para que se trasladase a Marbella mientras duran los preparativos. La pregunta es obvia: ¿conseguirá la familia terminar a tiempo?