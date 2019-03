Los Salazar

En la primera temporada de «Los Gipsy Kings» solamente vimos a cuatro miembros de la familia Salazar, y todos ellos eran ya sobradamente conocidos. Por un lado aparecían los hermanos José y Juan, más conocidos como «Los Chunguitos», que se dejaban acompañan por sus hermanas Encarna y Toñi, las componentes de «Azúcar Moreno». Los Salazar son un clan gitano proveniente de Badajoz del que han salido numerosos músicos (los hermanos son sobrinos del célebre cantaor Porrina de Badajoz.

Los cuatro músicos desaparecieron en la segunda temporada de «Los Gipsy Kings», pero su apellido se mantiene. Los protagonistas pasan a ser Noemí Salazar y Antón Suárez, buenos amigos de «La Rebe» que se ganan la vida con sus ocurrentes diseños de joyas. En la tercera entrega del programa los Salazar son los encargados de diseñar los vestidos para el desfile del Orgullo Gay y en la cuarta viajaron hasta San Francisco persiguiendo el sueño americano de hacer famosos sus productos. Su viaje por Estados Unidos no estuvo exento de polémica, pues Noemí y su madre Raquel confesaron más tarde que casi acaban detenidas en Hollywood por pintar con un rotulador una estrella en el paseo de la fama.

Los Fernández-Navarro

Los Fernández Navarro han salido en «Gipsy Kings» desde el estreno del programa en 2015. Se trata de una familia mallorquina que presumía de vivir rodeada de lujos gracias a los negocios como prestamista de Joaquín, el patriarca del clan. En la tercera temporada Joaquín y su mujer Loli disfrutaron de un viaje a todo trapo por Tailandia, Perú, Estados Unidos, Canadá y Japón. Ya antes de entrar al programa era famoso Joaquín por la boda que organizó para su hijo Kike: inundó la isla de carteles, invitó a famosos y se gastó 30.000 euros solamente en camisas que regaló a los invitados.

Pero no es oro todo lo que reluce, y es que Joaquín fue detenido en 2012 por usura, secuestro y atraco. Joaquín y su banda prestaban dinero a grandes intereses a conocidos de su entorno y, si no se lo devolvían, empezaban los líos. Intimidaciones, sustos e incluso violencia física si el deudor no saldaba sus cuentas con ellos. Más de doce personas sufrieron amenazas y violencia física por parte de miembros de la banda. El programa de La Sexta «Equipo de investigación» llegó a dedicarle un capítulo a las andanzas de Joaquín el prestamista y los suyos. En enero de 2017 Joaquín aceptó la condena a un año de cárcel, que podría eludir previo pago de 28.000 euros de responsabilidad civil.

Los Maya

La entrega que está por llegar tiene como plato fuerte la vuelta de la familia Maya, más conocidos como «los reyes del Sacromonte», que ya habían aparecido en la primera temporada del reality. Esta familia granadina es sobradamente conocida en su ciudad, donde es famosa por regentar «La Cueva de la Rocío», un tablao flamenco visitado por miles de turistas cada año.

La matriarca del clan es Salvadora, que es quien se encarga de tomar cualquier decisión familiar o empresarial que afecte a los Maya. Madre de cuatro hijos, Salvadora dirige «La Cueva del Rocío» con mano de hierro y haciendo gala de un olfato empresarial de lo más afinado.

De la extensa camada de Salvadora es el hijo mayor, Juan Andrés Maya, el que tiene un mayor protagonismo en «Los Gipsy Kings». Juan Andrés, nacido en 1972, es un famoso bailaor flamenco de prestigio internacional, además de ejercer como director artístico del tablao familiar. La familia Maya está plagada de ilustres nombres artísticos: Juan Andrés es sobrino de los bailaores Mario Maya y Manolete y del guitarrista Juan Maya Marote. A los tres años empezó a bailar y con catorce viajó a El Cairo para ofrecer su primer espectáculo, y desde entonces no se ha bajado de las tablas

Los Jiménez

Los Jiménez son una humilde familia de Plasencia que viven del puesto que regentan en el mercadillo del pueblo. Si por algo se conoce a este clan es por la extravagancia de su hija Rebeca, «La Rebe», una joven consentida y caprichosa que vive por y para la imagen. En la tercera temporada la autodenominada princesa de los «Reyes del Mercadillo» consigue el título de «Miss España Gitana» y se pone a buscar una muñeca que se parezca a ella. Pese a su odiosa personalidad «La Rebe» gusta a la audiencia, tanto que ha sido la protagonista de un spin off de «Los Gipsy Kings», «El embarazo de La Rebe», en el que podemos ver a una Rebeca mucho más madura.