Actualizado 21/09/2018 a las 02:38

«Gran Hermano VIP» asistió este jueves a su segunda gala y las tensiones ya comienzan a aflorar en la casa de Guadalix de la Sierra. Las lágrimas al final de la noche de Miriam Saavedra, a la que votaron todos sus compañeros –a excepción de Techi, El Koala y Ángel Garó–, lo decían todo y eran el reflejo perfecto de una velada que arrancó entre risas, pero que terminó de la peor manera posible. Junto a Miriam, se jugarán su futuro en la casa El Koala e Isa Pantoja. Uno de ellos abandonará «GH VIP» la semana que viene.

La velada arrancó con un juego por parejas, propuesto por el Súper y que consistía en un ejercicio de coordinación, fuerza y resistencia. De entre los grupos de dos, llamó la atención el formado por Aramís Fuster y Ángel Garó, que en las redes sociales fue bautizado como «Equipo Actimel» por su apariencia, muy comentada en Twitter. El juego lo ganó la pareja formada por Darek Dabrowski y Makoke, que a su vez era la apuesta de Verdeliss, la instagramer de «GH VIP» que, embarazada, no pudo participar en el juego. Con su victoria en la prueba, Makoke, Darek y Verdeliss, por haberles dado como ganadores, se ganaron la inmunidad y el derecho a no ser nominados en la segunda gala de «Gran Hermano VIP».

Tras la diversión, llegó el instante más tenso y esperado: las nominaciones, que los seguidores de «GH VIP» habían decidido que fuesen a la cara y no en el confesionario. Como no podía ser de otro modo, los votos hicieron saltar la tranquilidad de la casa por los aires desde el primer instante. Mónica Hoyos y Miriam Saavedra, para variar, se dedicaron todo tipo de «lindezas». «¡Deja de ser tan metemierda! ¡Está amargada esa mujer!», chilló Saavedra, desesperada, a la otra expareja de Carlos Lozano.

Alta tensión

Pero Miriam y Mónica no eran las únicas en agitar los ánimos de la casa. Makoke, Suso Álvarez y Techi tampoco quedaban atrás, y entre todos terminaron de enervar al Koala. El cantante fue nominado por Mónica Hoyos por lo sucedido el pasado martes por la noche, cuando se mofó de una discusión entre Miriam y ella. «A ver si ahora me vas a decir tú cuando tengo que reírme», le espetó a Mónica, a la que lanzó otro recado. «No voy a odiar a Miriam solo porque tú lo hagas. No soy un odiador por encargo y llevas toda la semana intentándolo», afirmó, antes de dejarle clara otra cosa más: que sus tres puntos serían para ella.

Ante todo ello, Aramís Fuster lanzó una reflexión. «Me sorprende que las personas se comporten durante la semana de una manera y que cuando haya cámaras, cambien», advirtió. Mientras, el resto de aspirantes seguían votando, con calificaciones de uno a tres, a sus favoritos para marcharse de la casa. Cuando Makoke votó al Koala, el cantante volvió a expresarse con contundencia. «A ver quien va a limpiar si me voy...», remarcó, en alusión a las horas que se pasa en el patio de la casa de «Gran Hermano VIP» limpiando el corral y el jardín. «Porque Makoke se escaquea mucho, y Aurah también», señaló. Su comentario indignó a Makoke, con ganas de buscar guerra con El Koala, el concursante más entrañable de la edición. «¡Eres un mentiroso! ¿Será que te pido yo a ti nada? ¡¡No sé puede mentir con más cara!!», le acusó, entre las quejas de Aurah.

En torno a la 1.40 de la madrugada todos los concursantes habían votado y el resultado final era de cuatro nominados: Miriam Saavedra con 29 puntos; El Koala con 19; e Isa Pantoja y Mónica Hoyos con 8. Pero además de la inmunidad, su victoria en la prueba por parejas les otorgó a Makoke, Darek y Verdeliss la posibilidad de salvar a uno de los tres. Entre medias, Jorge Javier Vázquez llamó la atención de Verdeliss. «Tienes que hacer caso al Súper cuando te diga las cosas, por favor. Que ha estado un rato llamándote».

Superado ese instante, Verdeliss, Darek y Makoke fueron unánimes: libraron de la quema a Mónica Hoyos... aunque ella todavía no lo sabe. De hecho, no será hasta «GH VIP: El debate» del viernes cuando la presentadora peruana se entere de que su nombre no está entre los candidatos a abandonar la casa. Hasta entonces, la tensión seguirá más que latente. Y de ella saldrá un gran beneficiado: Telecinco y un show que no deja de retroalimentarse.