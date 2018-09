Aramís Fuster se derrumba en «GH VIP»: la pitonisa desvela la razón por la que no ve a sus hijos

Actualizado 19/09/2018 a las 18:26

«GH VIP» es un no parar. El martes, durante el «Límite 48 horas», Jorge Javier Vázquez inauguró la llamada «Curva de la vida», una estancia en la que, con una pizarra y rotuladores de distintos colores, los diferentes famosos que están en el encierro de Guadalix de la Sierra irán pasando para desvelar los momentos más felices y amargos que han experimentado a lo largo de su vida.

La primera en pisar dicha sala fue Aramís Fuster. La eminencia mundial del ocultismo no solo aceptó el reto de «GH VIP» sino que fue narrando sus vivencias, y llegó a emocionar a los espectadores. Desde su nacimiento hasta la actualidad, Aramís recordó cómo fue presuntamente maltratada por su padre cuando era una niña. «Hasta que me casé para sacar a mi madre de ese infierno» fue cuando Aramís, según ella, vivió aquel calvario. «Nos mataba a las dos a palos. El regalo más bonito que tengo es una puñalada bajo el brazo por defender a mi madre», recordaba con la voz entrecortada.

Sin embargo, los dos momentos más felices que recuerda fue cuando pudo ser madre de dos hijos, aunque no del mismo padre. Pero, en cambio, la felicidad pronto se le acabó a la bruja cuando vivió el «abandono por parte de los dos», especialmente del primero. La razón que alegó en «Gran Hermano VIP» para que ambos hijos no quisieran volver a saber de ella fueron sus padres.

Los progenitores, según Aramís, pusieron en su contra a ambos hijos, evitando que mantuvieran contacto con su propia madre. «No me quieren, me desprecian. He llorado sangre, he llamado mil veces. Me han dicho las palabras más denigrantes y pensaba que con el tiempo reflexionarían, pero no ha sido así», confesaba Aramís Fuster, que no cree que se produzca un acercamiento estando ella en «GH VIP»: «No lo creo. Lo llevo esperando más de veinte años».

Sin embargo, esto dista mucho de las versiones que, a lo largo del tiempo, han ido ofreciendo los hijos de la eminencia. De hecho, el menor de todos, Karim, dejaba entrever que los diferentes acercamientos que ha intentado ir realizando Aramís podrían ser por puras razones económicas. «Ella escupe contra todo el mundo y sobre todo contra mí», denunció el joven a través de «Sálvame».