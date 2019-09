Actualizado 13/09/2019 a las 17:07

A GH VIP se va a jugar y, por tanto, ha de irse aprendido de casa. A pesar de su profesión, a Irene Junquera se la ha visto en la casa de Guadalix como a un pez fuera del agua, y ha recibido, el segundo día en el reality de Telecinco, un revés por su curiosidad e incisivas preguntas.

Dinio García, entre bromas sobre el baño y su acercamiento al que parece uno de los concursantes más fuertes de la presente edición de GH VIP, Antonio David Flores, logró la inmunidad el segundo día del concurso, después de vencer al resto de compañeros en una «carrera de gusanos». Desde la seguridad de haberse librado de las primeras nominaciones, el ex de Marujita Díaz aprovechó para vengarse de Irene Junquera por una pregunta de la periodista que consideró malintencionada.

La noche confuindía a Dinio, que parece no estar dispuesto a dejar enredarse todavía más por la labia de la que fuera colaboradora de «El chiringuito», ofendido supuestamente por el conocimiento «del fútbol» y su rechazo «al salseo», pero en realidad incómodo por las preguntas del «corazón» de Junquera, que nada más entrar en GH VIP curioseó sobre el pasado como actor porno del cubano. «Se te ha visto el plumero desde que entraste y creo y espero que estés nominada», soltó Dinio, bruscamente, a la periodista durante las nominaciones.

La concursante de GH VIP acusó el golpe con lágrimas y se escudó en su poca pericia en ese ambiente para no comprender la actitud de su compañero hacia ella. «Yo sé que esto es un juego, pero me está atacando y no le he hecho nada», adujo la periodista, mientras Dinio se justificó en que ella parecía haber entrado «muy a saco» en la casa de Gran Hermano VIP, algo que debieron pensar el resto de compañeros, que la nominaron en primera estancia junto a Hugo Castejón y Gianmarco Onestini.

Al terminar la segunda gala de GH VIP, Jorge Javier Vázquez, que también recibió lo suyo la noche del jueves en plató tras su roce con Raquel Salazar, habló con Irene Junquera en el confesionario, donde la periodista, además de derrumbarse de nuevo, confesó haber tenido problemas en su pasado por su «personalidad y protagonismo», y aseguró ser «buena» a pesar de «vivir en los mundos de yuppie»: «No lloro nunca, debe ser que tengo acumulado», dijo tras su primer mazazo en GH VIP.