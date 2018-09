Actualizado 16/09/2018 a las 14:21

Primera bomba que ha estallado en la casa de «Gran Hermano VIP». Oriana Marzoli, una de las favoritas del concurso de Telecinco, ha decidido abandonar el programa por voluntad propia solo 48 horas después de instalarse en Guadalix de la Sierra y no lograr adaptarse a la vida allí.

Así lo confirmó anoche, en «Sábado Deluxe», el propio Jorge Javier Vázquez, presentador de ambos espacios de Mediaset. Él, como los compañeros de convivencia de Oriana y el psicólogo del concurso, trató de convencer a la joven para que no se marchase del concurso, sin éxito. Pasadas las doce de la noche, Vázquez dio la noticia en televisión. «Lo podemos decir ya. Oriana ha abandonado», manifestó en directo, generando críticas de todo tipo a la concursante en plató.

«Oriana siempre ha utilizado los 'realities' para volver a estar de actualidad. Y una tía que se permite el lujo de abandonar a los dos días y además intentar negociar contigo (por la sanción que tendrá que afrontar ahora)...», expresaron los colaboradores de «Sábado Deluxe». Instantes antes, parecía que el presentador la había convencido para seguir en la casa, pero finalmente no fue así. «Estoy como cansada. Necesito un tiempo y dejar los 'realities'. Me quiero ir ya y sé que con esto ningún programa me va a tomar en serio, pero no puedo. Siento que estoy defraudando a todos y estoy decepcionada conmigo misma», expresó la ya exconcursante de «GH VIP» tras su salida, en declaraciones que recoge la cuenta oficial del programa en Instagram.

La decisión de Oriana, autoproclamada como «la reina de los 'realities'», sorprendió sobremanera en la casa de Mediaset. La concursante, que se iba a embolsar miles de euros por cada semana que permaneciese en el concurso, tendrá ahora que hacer frente a una multa económica de Telecinco. Hace tres años, también se marchó por voluntad propia de «Supervivientes», otro de los 'realities' de referencia de la cadena. Tiempo después, fue expulsada por motivos disciplinarios del concurso chileno «Doble Tentación».

Reacciones de todo tipo

La participante no se ha expresado públicamente tras su decisión, pero ha dejado de seguir en su perfil de Instagram a dos de los concursantes de «GH VIP», con los que podría haber tenido algún problema en la casa: Suso Álvarez, exparticipante de «Gran Hermano 16» y «Mujeres y hombres y viceversa», y Mónica Hoyos, expareja del televisivo Carlos Lozano. Además de ello, ha cerrado al público y privatizado su cuenta en la citada red social, que antes tenía abierto a todo el mundo.

Desde su entrada en la casa de «Gran Hermano VIP» quedó claro que Oriana no estaba cómoda en Guadalix de la Sierra. Al entrar en la residencia, lo primero que hizo fue quejarse de los animales que conviven con ellos. Y después, protagonizó el primer encontronazo de la edición, al encararse con Aramís Fuster, a la que llamó «falsa». A su salida de la casa, su compañero en «GH VIP» Darek Dabrowski ironizó acerca de su marcha. «¿Pero no era ella la profesional de los 'realities'?», preguntó el modelo.

Se desconoce si Telecinco optará por meter a un nuevo participante en la casa que sustituya a la venezolana tras su tempranero abandono. De momento, esta noche (22.00) en «Gran Hermano VIP: El debate» entrará en la residencia Miriam Saavedra.