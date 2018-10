Actualizado 12/10/2018 a las 01:09

«Gran Hermano VIP» vivió este jueves su quinta noche en Telecinco, en la que salió expulsado Omar Montes y que dio para mucho. Como por ejemplo, para una discusión tremenda entre Miriam Saavedra y Teresa Cabrera, más conocida como Techi, dos de las concursantes más polémicas de «GH VIP».

Ambas participantes han protagonizado varios encontronazos desde que comenzó el programa de Telecinco. Miriam, expareja de Carlos Lozano, es una de las favoritas del público de «GH VIP», que no duda en jalearla en plató cada vez que Jorge Javier Vázquez le cede el turno de palabra desde la casa de Guadalix de la Sierra. La popularidad de Miriam entre la audiencia parece no agradar a varios de los concursantes, como su archienemiga Mónica Hoyos, Makoke, Suso Álvarez, Aurah y Techi, entre otros.

La última, exnovia de Kiko Rivera y Alberto Isla, hermano y expareja de Isa Pantoja respectivamente, era la principal aliada de la joven en «GH VIP» hasta que Chabelita fue expulsada del concurso. Justo aquel día entró a «Gran Hermano VIP» Omar Montes, que rompió en directo su relación con Isa Pantoja... y que apenas unas horas más tarde conquistó el corazón de Techi, que minutos antes se refería a Chabelita como su «hermanita pequeña».

La «traición» de Omar y Techi

Lo sucedido entre Techi y Omar, que hicieron varios «edredoning» en la casa, fue visto como una «traición» hacia Isa Pantoja por varios concursantes de «GH VIP», como el previamente mencionado Suso y Miriam Saavedra. A cuenta de ello –y de sus rencillas personales–, la modelo peruana y Techi han protagonizado una bronca sonora esta semana en «Gran Hermano VIP».

En la gala de este jueves, la realización de «GH VIP» emitió varios vídeos acerca del encontronazo entre Techi y Miriam, que mantuvieron una acalorada discusión en el concurso. «Estás aquí gracias a Isa Pantoja y encima la engañas y te lías con su novio. Eres una traidora», le espetó Miriam en un momento de la pelea. Ante ello, Techi explotó y profirió todo tipo de improperios contra la joven, a la que dedicó calificativos como «fea», «asquerosa», «puta enana» o «tiparraca».

Tras la emisión de los vídeos, Vázquez fue claro en el plató de «Gran Hermano VIP». «¿Qué fino todo, ¿no Techi? Has agotado ya todos los adjetivos», le dijo a la exnovia de Kiko Rivera. Techi trató de defenderse. «He decidido que no quiero saber nada más de esta mujer. “Game over”. Es que no puedo más», refirió.

Miriam no se calló ante su provocación. «Te estás marchitando sin haber florecido», le soltó a Techi, antes de lanzar un mensaje hacia Isa Pantoja. «Te compadezco, Isa. Por fin has podido ver cómo es esta mujer. Y pensar que me nominaste a mí en la primera gala para salvarle a ella. Qué malo es el karma, ¿eh?», pronunció la joven, que una vez más fue vitoreada por el público de «GH VIP».