Actualizado 29/10/2018 a las 23:47

Este lunes Telecinco emitió la primera de sus cuatro entregas de la semana dedicadas expresamente a «Gran Hermano VIP»: «GH VIP: Última Hora», el espacio presentado por Lara Álvarez en la primera cadena de Mediaset. En su programa, la televisiva pasó revista a varios de los aspectos que están de actualidad en la casa de Guadalix de la Sierra, incluido un percance que en las últimas horas han protagonizado dos de los concursantes de «GH VIP», Miriam Saavedra y Ángel Garó.

Ambos están siendo dos de los protagonistas más polémicos de la edición. Miriam, discriminada desde el primer momento por la práctica totalidad de la casa (salvo El Koala y Verdeliss), es el blanco de prácticamente todas las críticas y ataques del resto de concursantes, de los que se defiende con uñas y dientes. Sin embargo, su actitud y comportamiento en «GH VIP», insoportable para casi todos sus compañeros de convivencia y parte de la audiencia, le han hecho erigirse como la gran favorita entre el público, junto a sus «inseparables» El Koala y Verdeliss.

Ángel Garó, por su parte, ha protagonizado luces y sombras de todo tipo en la casa de Guadalix de la Sierra, aunque lo cierto es que últimamente no ha caído en gracia de los televidentes. En especial, desde que hace dos galas decidiese utilizar el «poder extra» que le confirió haber ganado la prueba de la semana en para salvar a Verdeliss de la nominación y poner en el disparadero a Darek; aunque luego no fue consecuente con su determinación y optó por posicionarse a favor del polaco para que éste se quedase en «Gran Hermano VIP» por delante de Miriam y El Koala, con el que hasta entonces se había mostrado muy cercano en Guadalix.

Desde entonces, el humorista parece no levantar cabeza y, en las últimas horas, ha protagonizado un sonoro incidente con Miriam Saavedra, tal y como se pudo ver este lunes en «GH VIP: Última hora». «Si la dirección del programa lo ve necesario, tomará medidas», aseguró al respecto Lara Álvarez, antes de dar paso al vídeo que mostraba lo sucedido entre Miriam y Garó.

Lo cierto es que ambos concursantes han protagonizado varios encontronazos en el «reality» de Telecinco, en especial en las últimas fechas. Garó, que no tolera que se le lleve la contraria, se ha desquiciado en más de una ocasión con Miriam, a la que ha atacado con especial dureza en estos últimos días. La última gran discusión ha tenido lugar a cuenta de un cartón de leche, perteneciente a Verdeliss, embarazada y que tiene que tomar alimentos especiales.

El brik de la discordia

La joven se quejó de que le habían abierto el brik de leche, exclusiva para el correcto crecimiento de su bebé. «Se ve perfectamente que esa leche es mía, porque tiene una etiqueta diferente. A mí me da igual que bebáis, es por mi niña», decía Verdeliss, visiblemente afectada por lo sucedido, de lo que nadie se responsabilizaba. «A mí me ha sentado fatal que se le haga eso», opinaba al respecto Asraf, antes de que El Koala terminase confesando quiénes habían «robado» la leche a Verdeliss. «Yo quería callarme para evitar cualquier confrontación, pero han sido Ángel y Makoke».

Instantes después, Miriam le echó en cara a Garó que hubiera cogido la leche de la embarazada, a lo que después se sumó Verdeliss. «Vamos a ver, es que no se te está robando nada. Pero me quema el nombre de Verdeliss en la nevera, que haya alimentos que sean exclusivamente suyos. Porque la diferencia la marca ella por una decisión propia: quedarse embarazada», aseguró Garó, que se fue enervando por momentos. «La que me han montado por un sorbo asqueroso de leche. ¿Tendrán vergüenza?», siguió comentando.

Tras ello, comenzó a discutir a gritos con Miriam, a la que atacó con dureza: «¡Anda ya y vete a Perú, zorra!», le chilló, antes de meterse con sus destrezas culinarias. «¡Cabrita! Está todo el mundo cagándose vivo con la comida que has hecho», espetó, ante las mofas de otros concursantes como Suso Álvarez. «Hay que cuidar el estómago de Suso, que nos tiene que durar hasta la final», prosiguió, vaticinando la presencia del catalán en la última fase del concurso. «¡Vete a cantar a Perú!», chilló una vez más a Miriam en «GH VIP».

Asraf acusó a Garó de «racista»

No es la primera vez que una controversia de este tipo salpica a Ángel Garó. Hace unas semanas, protagonizó otra gran bronca con Asraf, con el que se ha enfrentado en varias ocasiones y que calificó al humorista de «racista». En este sentido, este lunes «GH VIP: Última hora» mostró varias imágenes de una nueva discusión de Garó con Asraf, en las que se veía al cómico gritando en la cara del Míster Universo de «GH VIP». «¡Sinvergüenza! ¡Asqueroso!», se le escuchaba chillarle. Estos días pasados, además, Garó ha dedicado a Asraf «lindezas» como «¡Anda y vete a hacer kebabs!» o «El que limpia los váteres en mi pueblo es más guapo que tú y es árabe también».

Habrá que esperar a este martes para ver si el programa decide sancionar a Garó. Algo que, por otro lado, no ha hecho con Suso a pesar de sus decenas de comentarios machistas o xenófobos; o con Aurah Ruiz, que fue acusada de robar una crema a Miriam sin que «GH VIP» ni Telecinco tomasen cartas en el asunto.