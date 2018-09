Actualizado 25/09/2018 a las 00:13

Este lunes tuvo lugar la primera edición de la semana de «GH VIP: Última hora», el programa diario sobre «Gran Hermano VIP» que presenta Lara Álvarez en Telecinco. Y en él, tal y como anunció la cadena el domingo en «GH VIP: El debate», Mediaset invitó al cantante Omar Montes, exconcursante de «Mujeres y hombres y viceversa» y actual pareja de Isa Pantoja, a que se reencontrase con su novia en la casa de Guadalix de la Sierra.

Una deferencia que desde el programa de Telecinco no han tenido con el resto de concursantes, pero sí con la hija de Isabel Pantoja, una de las tres nominadas para abandonar el programa, junto a la modelo Miriam Saavedra y al cantante Manuel Jesús Rodríguez, El Koala. A pesar de que están los tres nominados, desde la cadena únicamente le han permitido a ella recibir la visita de alguien externo a «GH VIP», de la misma manera que tampoco han permitido a nadie hablar por teléfono. Pero a Isa Pantoja sí. En concreto el domingo, cuando recibió la llamada de su madre en la sala del confesionario.

Menos de 24 horas después de aquello, Telecinco ha brindado a Omar Montes la posibilidad de reencontrarse con su novia. «Ayer decías que querías hablar con Isa para aclarar vuestra situación de pareja. Y hoy, aquí estás», le espetó el Súper a su llegada a la casa. «No he pensado lo que le voy a decir», reconoció Montes, por lo que el programa le dio unos minutos de cortesía para que pudiera reflexionar.

Instantes después, la dirección del programa emplazó a Isa Pantoja a que se reencontrase con su pareja. Cuando se volvieron a ver , la reacción de ambos fue similar. «Estoy echándote mucho de menos. Me he enganchado “al 24 horas este”», le dijo Montes, que por otro lado reconoció que apenas sigue el programa. «No te veo. Solo veo tu blog. Y lo que le dices a la amiga esa tuya que le dices: “pónselo a Omar”... pero no me ha puesto nada», expresó, con tristeza.

Los celos, incontrolables

Entretanto, Montes, que se mostró visiblemente molesto en «GH VIP: El debate» ante la buena relación de Pantoja con Asraf Beno, el Míster Universo 2018, trató de llevarse la conversación a su terreno. «¡Ay, mi Pocahontas!», dijo cariñosamente. «Cómo haces para matar el tiempo?». «Pues hablar, hablar, hablar y limpiar...», respondió su novia, que no tenía claro el tiempo que hacía que estaban saliendo. «¿Un mes y medio, no?» preguntó ante el desconcierto de Montes. «No hombre, es bastante más tiempo. ¿Es que no lo sabes?».

Poco a poco, el tiempo se les fue agotando y Montes trató de ser más incisivo. Especialmente, cuando hablaron acerca de la actitud de Pantoja en la casa de «GH VIP». «Te estás portando bien, pero no mucho», expresó el cantante, antes de terminar de ser directo cuando el Súper les dijo que debían despedirse ya. «Bueno, yo venía con ganas de decirte muchas cosas. Pero claro, te tengo aquí delante y...», expresó el jovel.

Sin embargo, se armó de valor y cargó directamente contra Asraf. «Ten cuidado con los "edredoning" con “El Tazas”», advirtió a Pantoja. Un apodo que el cantante ha «regalado» al Míster Universo de la edición, aunque por un malentendido. «¿El Tazas?», se preguntó Pantoja, extrañada. «Sí, sí. Ese que decía que me iba a estallar una taza en la cabeza», respondió Montes. Sin embargo, estaba equivocado, pues esas declaraciones las hizo su propia novia. «No te puede gustar, porque es un culebro. Pero me puedes decir, si te gusta: “Oye Omar mira, que me gusta “El Tazas”», expresó el cantante antes de despedirse.

A su marcha, Montes dejó un mensaje revelador. «Bueno que me voy ya, pero lo mismo vuelvo...», expresó. En relación a ello, varios medios de comunicación han publicado este lunes que el novio de Isa Pantoja podría ser la penúltima bomba que prepara Telecinco para «GH VIP», como nuevo concursante de la edición en sustitución de Oriana Marzoli. Según las publicaciones referidas, el joven accedería a la casa este mismo jueves.