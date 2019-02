Actualizado 07/02/2019 a las 23:41

Este jueves llegó a Telecinco la sexta gala de «Gran Hermano Dúo», el «reality» por parejas que presenta Jorge Javier Vázquez en la primera cadena de Mediaset. La noche llegó con dos de las concursantes más mediáticas del programa en la cuerda floja, pues la expulsión de la semana estaría entre la exmodelo María Jesús Ruiz y Sofía Suescun, ganadora de «GH 16» y de la última edición de «Supervivientes».

La tensión entre Sofía y María Jesús es máxima en la casa de Guadalix de la Sierra. Con los porcentajes ciegos igualados entre ambas, la residencia está dividida entre los aspirantes que apoyan a una y los que son afines a la otra, aunque las dos no han dejado de discutir esta semana en la casa de «GH Dúo».

Tras una de sus disputas, de hecho, María Jesús terminó llorando en el Confesionario, mientras acusaba a Sofía de «ser capaz de cualquier cosa» para seguir en el «reality» de Telecinco. Este jueves, en la gala, Vázquez intentó conocer las posturas de las dos en su conflicto, aunque lo que hizo fue enturbiar más las aguas.

Así, Sofía y María Jesús se enzarzaron en una discusión sin tregua. La primera reprochó a la segunda que en los últimos días se haya acercado a Antonio Tejado, expareja de Candela Acevedo, ya expulsada en el programa y que era uno de los mayores apoyos de María Jesús en «GH Dúo». «Candela ha sido y es mi amiga. No la estoy fallando, porque entre ella y Antonio ya no hay nada Lo que hubo entre ellos no tiene nada que ver con lo que tengo yo con Antonio. No estoy haciendo daño a nadie», se defendió María Jesús.

A gritos, Sofía trataba de seguir atacando a María Jesús, pero esta sacó el cuchillo. «Mi liberación, me vaya o no, es que en la calle o aquí te voy a perder de vista. Me hace mucha cara que pidas respeto, cuando eres la única que no respetas a nadie», replicó. «Mejor lo que dices tú, que dices que quieres a todo el mundo», contestó Sofía. «A todo el mundo no. ¡A ti te odio!», espetó María Jesús.

Con Tejado e Ylenia Padilla tratando de mediar, María Jesús fue más allá. «No tienes corazón. Eres una manipuladora y eres capaz de todo», rubricó, antes de señalar que Sofía no se implica en las labores que requiere la casa de «GH Dúo». «Estás todo el día tumbada en la cama y cuando hay un directo... ¡zas!», sentenció María Jesús, ovacionada por el público del plató de «Gran Hermano Dúo».