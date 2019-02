Actualizado 06/02/2019 a las 00:53

Este martes llegó a Telecinco la cuarta noche de «GH Dúo: Límite 48 Horas», el programa que presenta Jorge Javier Vázquez en Telecinco dos días antes de cada gala. El espacio se presentaba con un gran aliciente: la presencia de Julio Ruz, uno de los favoritos al triunfo final durante las primeras semanas de «reality» pero que fue expulsado de manera disciplinaria tras un altercado que protagonizó con a su expareja, María Jesús Ruiz.

Durante el tiempo que ambos compartieron en la casa de Guadalix de la Sierra, las cámaras del Canal 24 Horas del concurso captaron a Julio persiguiendo a María Jesús por varias estancias de la residencia, hasta que ambos quedaron a solas. En ese instante, el empresario agarró a la exmodelo y, sin dejarla escapar, le dijo frases como «Me estás haciendo daño». Por ello, la dirección de «Gran Hermano Dúo» tomó cartas en el asunto y decidió expulsar a Ruz de «GH Dúo».

Este martes, el programa emitió las imágenes de lo sucedido con Julio, que el exaspirante no quiso ver en pantalla. «Esto es terrible. No sé por dónde empezar», le dijo a Vázquez, antes de empezar a comentar con detalles los contratiempos de su convivencia con María Jesús en la casa. «De repente, estábamos bien. Pero de un día para otro, me dejó de hablar. No me daba ninguna explicación. En otras circunstancias lo hubiera dejado pasar. Pero claro, estamos todo el día ahí metidos y todo se ve diferente», expresó Julio. «No me reconozco. Pido perdón una y mil veces. No tengo justificación», reconoció en «Gran Hermano Dúo».

«¿Tú eres así normalmente?», le preguntó el presentador. «No, claro que no», contestó Julio, que manifestó que «nunca» había tenido discusiones de ese tipo con María Jesús. «Esto no se puede permitir, de ninguna manera. Todo esto se me ha ido de las manos», siguió diciendo el empresario, que afirmó que, cuando la exmodelo abandone el concurso, «nunca» volverá a hablar con ella. La ironía ha querido que, hasta el momento de su expulsión, Julio fuese uno de los favoritos para ganar «Gran Hermano Dúo». «Lo he visto ahora, al salir, que tenía muchos apoyos», manifestó al respecto.

Aunque no trató de justificarse, Julio afirmó que hubo momentos en los que sintió a María Jesús «muy cerca». «Había veces en las que se quedaba dormida en mis manos», enfatizó. En ese sentido, Vázquez le contradijo. «Te envió un montón de señales y te dijo que estaba agotada. Lo que pasa es que tú no lo querías ver. Hubo un día que hasta cotilleaste el blog que estaba escribiendo en el ordenador», remarcó el presentador de «Gran Hermano Dúo».

En su entrevista con Vázquez, el exconcursante de «GH Dúo» también tuvo tiempo para hablar acerca del empresario José María Gil Silgado, expresidente del club de fútbol Xerez CD y expareja de María Jesús. «Hay dos cosas que nunca siento, que son asco y odio. Pero es que esa persona me las produce. Él ha sido quien nos ha fastidiado nuestra relación», expresó Julio, al que no pareció importarle que María Jesús, nominada esta semana, pudiera marcharse el próximo jueves. «Mi ganadora es Irene», sentenció, en relación a Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera.

La noche también sirvió para que los tres concursantes con menos votos para marcharse de «GH Dúo» de los seis nominados de la semana se salvasen de la quema definitiva. En ese sentido, laos tres afortunados fueron Alejandro Albalá, Carolina Sobe y Yoli, por lo que la expulsión del próximo jueves saldrá de la terna que conforman María Jesús Ruiz, Fortu Sánchez y Sofía Suescun.