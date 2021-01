En qué se gastó Juanjo Ballesta todo lo que ganó en «Masterchef»: «Tengo el bolsillo roto» El actor, que ha concursado en la última edición de famosos del concurso de cocina, visitó «Sálvame» este domingo

Juanjo Ballesta (33) reconoció en «Masterchef celebrity» que ya ni le llamaban como actor. Su último trabajo en televisión fue en 2018 con el serial de La 1 «Servir y proteger». El intérprete, ganador de un Goya hace veinte años por «El bola», se ganó a los espectadores y sus compañeros del reality de cocina, pero no a los jueces, pues fue expulsado en el ecuador de la última edición.

«Últimamente no soy muy amigo de la suerte. Antes sí, me daban el Goya, la Concha de plata... últimamente ya... es que ya ni me llaman, con eso te lo digo todo», comentó en el programa de cocina de Televisión Española. Ballesta acudió a «Sábado Deluxe» (más bien, «Domingo Deluxe»), donde reconoció que no le gustaba cumplir años y que ahora no estaba ni en lo más alto, ni en lo más bajo de su carrera profesional. Eso sí, no concursaría en un reality como «Supervivientes».

«Cuando hice la película de "7 vírgenes" tuve una mala racha... es que ni podía salir a la calle. ¿De qué te sirve tener dinero y vivir bien si no puedes salir a la calle? Porque no te deja la gente...», reconoció Juan José Ballesta. El joven dejó entonces de trabajar en cine (aquella película se estrenó en 2005) para ser marmolista junto a su padre.

El actor quiso negar en «Sálvame» que estaba «sin un pavo» y que «Masterchef» no había solucionado sus supuestos problemas económicos. «Yo tengo el bolsillo roto, se me van cayendo los euros. El primer pago de "MasterChef" que cobré, le ingresé a mi sobrina, a mi prima, a mi hermana... La familia es la familia y siempre hay que tener un detalle con ellos», dijo. Su mayor preocupación es que no le «salga curro» y no poder mantener a su mujer, a su hijo y la casa.