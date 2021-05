La fuerte bronca entre Rafa Mora y Anabel Pantoja en 'Sálvame' antes de la polémica decisión de 'la cúpula' Rafa Mora y Anabel Pantoja han sido suspendidos de empleo y sueldo durante una semana: «Para que recapacitéis»

La audiencia de 'Sálvame' votó echar a Rafa Mora del programa el pasado miércoles, pero la 'cúpula', esto es, la dirección del programa no cumplió su palabra con los telespectadores y retrasó la decisión hasta hoy viernes. Durante toda la semana, el enfrentamiento entre Anabel Pantoja y Rafa Mora ha llenado horas y horas de la programación de Telecinco, con el consecuente cabreo de los seguidores del programa, que no dudaron en criticarlo en redes. Por fin, este viernes su supo la polémica decisión: ambos polemistas han sido suspendidos de empleo y sueldo durante una semana.

Pero antes, Rafa Mora y Anabel Pantoja tuvieron tiempo de protagonizar un violento enfrentamiento en plató ante la mirada impasible de Carlota Corredera, que les reprendió de manera brusca: «¡No volvamos a la misma mierda!», les dijo la presentadora en directo.

Sálvame este viernes

Y es que el enfrentamiento de la pareja en el plató fue bestial. Se reencontraban tras la votación y no tardaron en saltar las chispas. El extronista lamentó que parece que a él se le trata peor por 'no tener el peso del apellido Pantoja'. Ella, que no consiente que le saquen el nombre de su familia como 'mérito' para estar sentada en 'Sálvame', respondió que su madre trabaja en una administración.

Pero el tono subió y subió. «Anabel tiene mala memoria. La que me dijo que soy un sucio y un traidor es ella. Ella es la que se me abalanza y yo luego pedí perdón. Los dos estuvimos fatal esa tarde», dijo Rafa Mora por lo sucedido el pasado viernes. Ella le respondió: «La audiencia votó por echarte». Rafa intentó enternecer a los jefes: «Me lo curro más que Anabel por estar aquí. Pero estoy agradecido a mis jefes por tenerme aquí. Y yo nunca he dicho que este programa me parece una mierda», aseguró. Anabel sacó las uñas: «No vengas de víctima. Provocador». Él ya saltó: «Tu primo te metió aquí con calzador, yo pasé un cásting». Y Anabel no se cortó: «Es malo, está atacando porque es malo», y todo explotó. Carlota ya no podía hacer nada y los gritos e insultos subieron el nivel. Cuando las aguas se calmaron, Carlota sentenció: «Al final, no me voy a creer vuestro perdón». «En ‘Sálvame’ no sólo hay que currárselo, también hay que saber convivir».

Recordemos que pese a que el programa prometió dar los resultados la misma tarde de la votación, no ha sido hasta el viernes que han tomado una decisión salomónica que no ha gustado a muchos.

El 'homenaje' a Freddie Mercury en Sálvame

La tarde comenzó con un homenaje en forma de 'playback' de los colaboradores de Sálvame a Freddie Mercury. Un momento que ya ha llenado las redes de memes, y no es para menos. Aquí el vídeo.

El homenaje de Sálvame a Freddie Mercury ya está siendo investigado por la Fiscalía.



pic.twitter.com/jLLJtaV9A7 — Moe de Triana (@moedetriana) May 14, 2021

De hecho, tanto Rafa Mora como Anabel Pantoja siguieron disfrazados buena parte de la tarde, lo que hizo más 'entretenido' su discusión. El motivo de que todos fueran vestidos de Queen es que este domingo Telecinco emite ' Bohemian Rhapsody', el biopic sobre Freddie Mercury.