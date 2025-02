Frank Cuesta, atacado por una garza

Frank Cuesta no cuenta con ningún programa en emisión actualmente; sin embargo, este detalle no ha frenado al aventurero. El televisivo sigue compartiendo sus idas y venidas y compartiendo sus opiniones a través de su canal de YouTube . En su último video, titulado «Siempre te llevas alguna host...», intenta ayudar a una garza herida, pero su acción le salió cara.

El ave no podía volar debido a sus heridas. «No puede levantar el vuelo», apuntó Cuesta, quien consiguió cogerla. Con ella en brazos, el presentador explicó a la cámara que «hay que tener cuidado porque tiene el pico muy largo y si te pica, puede ir al ojo». Pese a las precauciones que estaba tomando el aventurero, fue atacado por el animal, que «fue directo al ojo».

Después de asegurar que la cámara continuaba grabando, preguntó mirando al objetivo: «¿Has visto el picotazo que me ha dado?». Por suerte, la herida no era grave y Frank Cuesta se lo tomó con humor: «Desgraciada, que te estoy intentando ayudar». «Si lo pones cerca de la cara, te va a pegar un picotazo que es lo que me ha pasado», añadía.

Mientras mostraba la cara ensangrentada tras haber recibido el picotazo y antes de iniciar la rehabilitación del ave, Frank Cuesta continuaba con su «regañina»: «Mira cómo me has dejado, otro cromo en la cara. ¡Manda narices!». Además, el televisivo reflexionó a través de sus redes sociales eso de que « a veces les ayudas y te meten una hostia ».