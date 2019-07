Frank Blanco abandona Zapeando

Actualizado 19/07/2019 a las 19:55

Frank Blanco ha anunciado este viernes que cierra un ciclo para iniciar nuevos proyectos profesionales. El presentador ha capitaneado «Zapeando», el programa producido por Atresmedia TV en colaboración con Globomedia, desde su arranque con un excelente resultado de audiencia y ahora ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa.

«Después de casi seis años nos sentimos todos cerca. A partir de septiembre no voy a seguir presentando ‘Zapeando’ porque ha llegado la hora de cambiar. Llevo seis años aguantando que me llaméis viejo», ha dicho bromeando el presentador al finalde la edición de este viernes. «Sé que me vais a echar de menos porque el que me sustituya no tiene mi paciencia infinita. Prometo llorar en el último programa, peroserán lágrimas de alegría», ha recalcado.

La fidelidad de los espectadores de ‘Zapeando’

«Zapeando» es un programa histórico para laSexta. Tras cumplir los 1.000 programas en 2017, el formato vespertino ha continuado con éxito en las tardes de La Sexta. Su público es tan fiel que ha logrado mantener esta temporada exactamente el mismo resultado que su anterior año, cerrando con un 6,6% de cuota de pantalla, a +3,2 punto de su rival, y una media de 778.000 espectadores.

Frank Blanco, seis años de éxito

Tras más de 15 años de carrera profesional en televisión, Frank Blanco se incorporó a la familia de La Sexta en 2013 para presentar «Zapeando» en las tardes de la cadena. El conductor ha estado al frente del programa durante seis años con un excelente resultado de audiencia.