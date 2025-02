La tremenda incultura de un comensal de «First dates»: «¿Qué es Gambia?»

Este jueves, el restaurante de «First dates» volvía a abrirse para recibir a aquellos deseosos de encontrar el amor. Muchas veces los pretendientes a ciegas nos sorprenden mientras intentan cortejar a su compañero de mesa, pero en esta ocasión ha sido el descaro de un comensal el que ha llamado la atención a los espectadores.

Hablamos de Umaru , un joven de 19 años de Barcelona que aspira a la fama. Dice que le conocen como «el chico arroz» , y canta reggaeton. «Tengo una canción que se llama "Mamacita". Se la dedico a todas las mujeres de España», comentó a cámara el artista. Su intención era encontrar en «First dates» a una «chica que sea humilde».

Pero a pesar de su juventud, Umaru presume de haber tenido muchas experiencias sentimentales. «He estado con bastante mujeres —narró a cámara—, y la mayor locura que he hecho ha sido estar con dos novias a la vez . Pero al final por Instagram se dieron cuenta».

Enfrente, tenía a Mónica , una chica también de la ciudad condal de 20 años. Declaró a su entrada que «salgo mucho de fiesta porque aun no he encontrado al hombre ideal» . Y es que su experiencia en el amor no ha sido para nada sencilla. «De todos los hombres con los que he estado, todos me han dado a entender que solo quieren sexo», comentó.

Ya en la mesa, empezaron a preguntarse por sus ocupaciones. Mónica comentó que «estudio por las mañanas para hacer hostelería», mientras que se dedicaba a buscar empleo por las tardes. En cambio, la situación de Umaru no había sido tan sencilla. «Por las mañanas estudio, porque acabé segundo de la ESO y me fui a Gambia» , narró a su compañera de mesa.

En ese momento, Mónica se quedó flasehada. Pero no por su dura experiencia, sino porque no sabía de qué hablaba. «¿Qué es Gambia?» , le repreguntó a su compañero de mesa, a lo que contestó sorprendido que «es un país» . Acto seguido, Umaru continuó narrando su experiencia vital. «Estuve allí casi tres años. He vuelto hace un año y pico y estoy sacándome la ESO para hacer un Grande Medio y por las tardes trabajo en la tapicería de coches», concluyó.

A pesar de su falta de cultura general, al músico le estaba gustando bastante su cita. «Tiene un flow que flipas. Es un poco diferente al resto», dijo a las cámaras de «First dates» . Pero Umaru, para poder dar el paso definitivo, necesitaba saber algo que para él era de vital importancia: «¿Sabes cocinar o qué?» , le espetó. Mónica dijo que sí, y que además era especialista en arroces, algo que conquistó el corazón —y el paladar— del gambiano.

Y es que un detalle de Umaru que no conocía su cita de «First dates» es que tenía un mote relacionado con dicho ingrediente: «A mi en "Insta" me conocen como "el chico arroz", porque tengo una canción que he dedicado al arroz» . Acto seguido, Mónica le pidió escucharla, algo a lo que el músico accedió automáticamente. «El arroz me enamora. Soy guapo gracias al arroz. Corro mucho gracias al arroz. Si sabes cocinar arroz me vuelves loco» , le dijo después de haber escuchado su tema.

Entre ambos, la música y el ritmo parecían fluir, al igual que los temas de conversación. «Es muy gracioso y tiene su ritmo. Es buen chaval» , comentó Mónica. Algo llamativo entre ellos era que, a pesar de ser de la misma ciudad y de compartir zonas de ocio, nunca se habían visto. Fue cuando la catalana le preguntó al gambiano sobre uno de sus amigos cuando todo se empezó a torcer entre ellos.

«¿Conoces al "Cáceres"?» , le preguntó Mónica a Umaru. Cuando le confirmó que le conocía, la fiestera dijo que es que «me lié con él» . «¡Si es amigo mío!», le espetó el músico. Este hecho no le hizo ninguna gracia, tal y como comentó al equipo de «First dates»: «Si ya se ha liado con un amigo... uf, no se...».

Después, los camareros le llevaron a una sala aparte, en donde Umaru pudo poner su gran hit: Mamacita. Aunque intentó cantar a su comensal, esta no sabía dónde meterse. «Ha sido muy gracioso» , dijo con un gesto muy serio. Finalmente, cada uno optó por caminos separados, no porque Umaru así lo decidiera, sino porque Mónica le rechazó. Habrá que ver si otra pareja tiene más suerte en su paso por «First dates» .