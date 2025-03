La tierna cita que pudo acabar con un comensal indispuesto en «First dates»

Este miércoles, el restaurante de «First dates» abrió la puerta a sus comensales sedientos de encontrar el amor. O por mala suerte o por no haber encontrado experiencias satisfactorias, los clientes esperaban tener la ocasión de poder cenar con alguien que mereciera la pena conocer después del programa. Icíar, de 20 años , fue la primera en abrir las puertas del local. Acababa de terminar sus estudios en Comercio Internacional y ya estaba trabajando después de una gran experiencia en el extranjero.

Tal y como aseguró Icíar, había podido hacer prácticas en Budapest (Hungría), algo que encajaba mucho con el estilo de vida que le gustaba tener. «He viajado mucho : Marruecos, Croacia... muchos sitios. Me encanta viajar», dijo Icíar. Sin embargo, a pesar de las grandes vivencias que había tenido alrededor del mundo, en el plano sentimental parecía una hoja en blanco. «Se podría decir que tengo el corazón sellado. Nunca se ha dado que haya coincidido con otra persona. Enseguida me canso y me gobio y me gusta ir a mi rollo. Cuando salgo de la burbuja, no me gusta», confesó en «First dates» .

Sobre su relación ideal, Icíar tampoco tenía demasiado claros sus gustos, aunque tenía unas condiciones a tener en cuenta: «que tenga mucha confianza, con quien pasarlo bien y hacer planes. Me gustan los chicos más altos que yo, que vistan con rollo, con tatuajes y piercings y morenos», concluyó.

Quien físicamente cumplía los requisitos era Santiago, de 25 años y que trabajaba en logística. Este zaragozano aseguró que le «gusta la gente con aspiraciones en todo los sentidos de la vida». En el momento en el que entró por las puertas del restaurante, quedó patente que el comienzo entre ambos no podía ser mejor. «Me he puesto muy nervioso al verla porque es muy guapa» , dijo Santiago. Pero por parte de Icíar las impresiones parecían muy buenas: «Es el típico chico en el que me fijaría. Me ha gustado en la primera impresión» , comentó.

Ya en la mesa, Santiago se sorprendió al ver que su compañera de velada en «First dates» pedía una pasta con tomate, algo que, para él, resulta incomible. «Es que soy intolerante a la lactosa y a la fructosa» , explicó Icíar. Además, si ingería algo que tuviera trazas de estos elementos, «me da diarrea». Platos aparte, las buenas sensaciones entre ambos no hacían más que crecer. Santiago irradiaba seguridad, aunque no siempre fue así, tal y como comentó. «Antes era muy vergonzoso porque estaba gordito, y al no gustarme me hacía pequeño».

Cuando su compañero de mesa de «First dates» , ante las cámaras, comentaban, cada uno por su lado, que les estaba convenciendo el encuentro. «Le he visto con interés de conocerme. Se le ha visto interesado. Yo también lo estoy un poco», dijo Santiago. «Me habría fijado en ella por la calle seguro. Me ha atraído físicamente y al hablarla me ha parecido un encanto», expuso la madrileña por su parte. De hecho, la cita fue tan bien que hasta Santiago reveló que el nombre de su comensal le encantaba. «Le ha gustado todo de mi. Que diga que le haya gustado hasta mi nombre , pues mira», decía entusiasmada Icíar.

Sin embargo, a la hora de los postres la cita podía haber terminado en desgracia. En lugar de optar por una pieza de fruta, Icíar decidió tomarse entre pecho y espalda un coulant de chocolate , un dulce que contiene tanto fructosa como lactosa. Toda una bomba para su organismo. Santiago no se lo podía creer del todo, pero Icíar quiso seguir adelante con su postre. «Por suerte es una intolerancia, no una alergia. Y, como se ha podido ver, me la paso por donde me da la gana» . Como era de esperar, ambos, a la hora de tomar la decisión final, aceptaron tener un segundo encuentro en la intimidad. Lo que no sabemos es si Icíar se tuvo que retirar rápidamente a su casa por alguna indisposición estomacal.