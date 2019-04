Actualizado 09/04/2019 a las 00:24

Este lunes volvió a las pantallas de Cuatro «First Dates», el programa de citas presentado por Carlos Sobera que ya lleva 872 noches en antena. Una de las primeras en llegar a plató fue Natalia, una comercial madrileña de 18 años con una muy alta idea de sus hazañas: «Las cosas que quiero hacer ya las he hecho en mi vida. Ahora me gustaría conocer mundo y estudiar un poco más, pero por todo lo demás ya he cumplido en mi vida».

Natalia se definió como una chica «sociable, extrovertida, independiente, pasota y un poco impulsiva». La madrileña andaba buscando a una hombre «hablador, divertido. Y no quiero a alguien que sea de derechas, porque para mí los valores van ligados a la ideología». Para cenar con ella llegó Adrián, un estudiante de 19 años que al presentarse dijo ser una persona «tímida, pero me gusta conocer gente». Sobera los presentó en la barra y él quedó muy satisfecho: «Me gusto su estilo en la ropa y cómo lleva el pelo. Es muy guapa».

A Natalia lo que le atrajo de Adrián en un primer momento fue su afición por la música, en concreto por la guitarra eléctrica. Pasaron a sentarse a la mesa y empezaron hablando sobre sus experiencias amorosas. «Yo he sido más de rollos que de relaciones», confesó él. Natalia, en cambio, sí que ha tenido dos relaciones largas: «Pero ahora con 18 años no quiero atarme a nada».

A Adrián le costaba arrancar y sacar conversación, y era ella la que guio la charla. «¿Cómo ves tu vida en el futuro?», le preguntó ella. «Mi casa, mi grupo de música y mi novia», resumió él. Natalia, en cambio, le confesó una intuición que tenía que dejó patidifuso a su pareja: «Yo es que a los 28 años me voy a morir, siempre lo he pensado. Yo no me veo llegando a los 40; moriré antes de los 30 y, si no, moriré a los 50. Pero no quiero ser una abuelita. Pienso que me va a pasar una desgracia, pero vivo feliz. No tengo ningún miedo. Lo único que me queda en la vida es viajar, pero si no yo me muero mañana y feliz».

Ella no dejó que terminase la cita sin preguntarle a Adrián por su ideología política. «Yo no quiero estar en ningún bando» respondió él visiblemente incómodo, pero Natalia insistió. «Pues explícame un poco, porque me han dicho tantas cosas de izquierdas y derechas que no me entero de nada», se disculpó Adrian. Este desinterés le disgustó mucho a Natalia: «Que no sepas qué es ser de izquierdas y de derechas con toda la situación que hay en el mundo no es que no entere, es que no se quiere enterar, que pasa de todo». La joven se definió como «marxista-leninista pero tranquilo, que no te voy a dar la chapa. Yo hablo con personas que tengan argumentos».

Cuando llegó la hora del desenlace él dijo que quería una segunda cita porque Natalia le parecía una chica «muy lista, con la que se puede hablar de muchas cosas». Ella, en cambio, dio la respuesta predecible: «Creo que no somos compatibles porque te he visto muy soso y sin tema de covnersación».