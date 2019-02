Actualizado 04/02/2019 a las 22:25

Son ya 830 las noches que lleva «First Dates» emparejando a los españoles más solitarios y desesperados. Encontrar pareja con media España como testigo parece ser afición muy cara a nuestros compatriotas, que colapsan las líneas telefónicas del programa de Sobera para que su equipo les siente a cenar con el primero que se les ocurra. Sorprende que tras casi dos años sigan llegando al restaurante del amor los personajes más inimaginables que pueblan nuestro país.

La primera en llegar al restaurante fue Carolina, una azafata de vuelo sevillana de 25 años que se quejaba de que «los chicos se acercan por interés porque soy azafata». La andaluza le contó a Sobera que buscaba a un chico «deportista y que se cuide, que sea alto y elegante, sociable e independiente». Su pareja fue Javier, un aceitunero extremeño de 30 años y apasionado de la meditación: «Me gusta porque puedes hablar contigo mismo y visualizar soluciones». Su primera impresión fue que Carolina era «un poco más tímida que yo, pero ya veremos cómo va la cita. Me atrae que sea sevillana y me atraen esas raíces y esa cultura andaluza».

La cita no prometía ser especialmente movida, pero resultó bastante estrambótica. Ella empezó diciendo que una de sus aficiones era quedar con sus amigos gays: «Me llevo bien con ellos porque son como chicas y les gusta ir de compras, el mal de amores y salir de fiesta». Poco después Javier se sacó un trozo de comida de la boca con las manos, algo que a Carolina le «desagradó muchísimo y me ha dado mucho asco».

La conversación no acababa de arrancar y, para desatascar la cita, se pusieron a responder un cuestionario del programa. A ella le tocaba decir quién era su personaje histórico favorito, y contestó que «como he estudiado química uno que me gusta es Albert Einstein, el que inventó la bombilla. Gracias a él podemos vernos de noche, podemos ver la televisión...Es un personaje muy importante en esta vida».

Javier contó que se había quedado «en shock, aunque sin voluntad e corregir. No sé qué tiene que ver Einstein con la bombilla, pero es que luego lo ha adornado más y ha dicho que inventó la bombilla, cuando yo creo que la inventó Alba Edison. Ha habido un antes y un después en esa respuesta». Cuando llegó el desenlace ambos reconocieron que no había habido sintonía y cada uno se marchó por su lado.