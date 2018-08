Actualizado 24/08/2018 a las 22:38

Carlos Sobera y los suyos se les acumula el trabajo. Decenas de solteros llaman a diario a las puertas de «First Dates» con la esperanza de que en «el restaurante del amor» también ellos tendrán suerte. «Este no es un restaurante cualquiera», recuerda siempre Sobera al empezar el espacio de Cuatro. Como viene siendo habitual, «First Dates» no defrauda a la hora de mostrar al espectador lo más granado de la sociedad española. El aficionado al formato sabe que no sabe lo que puede esperarse de una cita de «First dates»: los seres más diversos y extravagantes que pueblan nuestro país se dan cita, y nunca mejor dicho, en el programa de Sobera.

El responsable de romper el hielo fue Ramón, un cubano de 19 años que vive en Barcelona y trabaja como camarero. Su pareja este viernes iba a ser Rocío, también barcelonesa de 20 años y también camarera: «Uno de mis requisitos principales es que sea un chico que baile y que se mueva, porque me encanta bailar». La primera impresión fue excelente, sobre todo por parte de ella, que reconoció que le parecía «un chico guapo. Más pequeño pero no pasa nada».

La conversación fue agradable y distendida, y la pareja se dio cuenta de que tenían muchas cosas en común. Una de ellas era la afición por el baile y por al salsa en concreto, algo que Ramón llevaba en la sangre por sus raíces cubanas. «A las chicas les suele gustar este rollo caribeño y sabrosón», reconoció el cubano. Todo siguió sobre ruedas, con una gran complicidad entre Ramón y Rocío. El desenlace fue el esperado y los dos quisieron darse una segunda cita.

La segunda pareja de la noche casi les doblaba en edad. Marcelo es un argentino llegado a España hace 18 años para ganarse la vida. Ahora vive en Málaga donde trabaja como albañil y reconoce ser una persona «recariñoso y muy pasional. Necesito tener siempre contacto con la otra persona». Su pareja sería Eva, un administradora granadina de 43 años que dijo no querer «a un hombre machista ni negativo. Busco a alguien sincero, alegre y cariñoso».

En cuanto Sobera les presentó ella se dio cuenta de que era argentina, y ante las cámaras reconoció que «desconfío de los argentinos porque ya conocí muchos y tengo amigas que han tenido parejas...No sé». Desde que se sentaron se notaba que no había mucha sintonía entre los dos comensales. La andaluza se sentó a cenar con poca predisposición a enamorarse de Marcelo, y aunque el argentino intentaba mostrar su mejor faceta ella no estaba muy receptiva.

«No me ha transmitido confianza», dijo ella, «no me ha contado mucho de su vida. Aunque se ha querido mostrar bastante transparente no me ha convencido». Parecía que Eva se había sentado a cenar con una idea preconcebida y no estaba dispuesta a cambiarla. El final estaba cantado: Eva no quería nada con Marcelo y cada uno se marchó por su cuenta.