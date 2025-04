El polémico comentario de un comensal de «First Dates»: «Las tías sois asquerosas entre vosotras»

Este lunes, el restaurante de «First Dates» abrió sus puertas por primera vez en la semana para acoger a nuevos solteros que llegaron al programa de Cuatro intentando emparejarse . Dos de ellos fueron Julián y Belén, aunque la cita entre los dos no fue muy bien que se diga.

El primero, un mecánico de 24 años y natural del municipio alicantino de Benidorm, se definió como un hombre «cariñoso y detallista», aunque su cita con Belén, una asesora de 19 años y procedente de Valencia, fue torcida desde el inicio. «A mí no me gusta que me intenten conquistar diciéndome: "Qué guapa eres". Para eso, ya tengo el espejo» , comenzó diciendo la joven a las cámaras del programa.

La velada entre ambos no parecía fluir, pues parecían tener maneras bien distintas de ver la vida. «No me gustaría que mi pareja saliera de fiesta, porque cuando tienes pareja ya no puedes desfasar», afirmaba Julián. «Bueno, yo creo que sí. Puedes salir, pero de otra manera. Creo que es una actitud muy posesiva », decía por su parte Belén, que se definía como más «liberal». «No me propongo a los 25 estar casada o a los 30 tener hijos. Que las cosas vengan como lleguen», manifestaba la joven en «First Dates».

A continuación, Belén le contó a su cita que estaba pensando en independizarse. «¿Qué quieres? ¿Montarte un picadero?» , le preguntó entonces Julián. La joven se quedó totalmente perpleja. «No me gustan esas cosas...», dijo la muchacha. Pero al mecánico todavía le quedaba cuerda y también quiso discurrir por otras lindes. «Entre tías, sois asquerosas. Sois muy malas. Os ponéis verdes entre vosotras. Me parece lo peor», aseguraba el joven. La cara de su cita era un poema.

En paralelo, Julián quiso saber el número de chicos con los que Belén había tenido relaciones sexuales. «No llega a cinco», respondía la joven. «¡Eres una "pajarilla"! ¡Una "picarona"!», contestaba Julián , que instantes después fue al baño y allí llamó a un amigo suyo por teléfono. « "¡Pichonaco!" La tía tiene 19 añitos, pero está buena. ¿Qué hago? ¿"P'alante" no?», le preguntaba a su colega.

Desde la «voz en off», Sobera parecía saber que la velada no estaba yendo nada bien. «La cita ha ido por un camino espinoso y no ha fomentado siquiera una posible amistad» , refería el presentador. Aunque Julián parecía tener el radar algo distorsionado. «Me lo he pasado muy bien contigo. Eres una chica interesante y se puede hablar contigo de cualquier cosa» , le decía a Belén, antes de que ambos tuvieran que decidir si tendrían o no una segunda cita en «First Dates».

Belén lo tuvo claro. «Yo no la tendría. Físicamente no me llama la atención y no congeniamos en nada. Él es más tradicional y yo soy diferente», afirmaba la joven. Entonces, Julián reculó. «Yo tampoco, porque en temas amorosos somos un poco distintos . Ella es más liberal», señalaba ante las cámaras de «First Dates» , que fueron testigos de la nefasta cita entre ambos.