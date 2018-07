La original pedida de matrimonio de un comensal de «First Dates» a su pareja

Actualizado 02/07/2018 a las 22:39

El popular dating show de Cuatro, «First Dates», no cesa de recibir peticiones para cenar en su «restaurante del amor». La cadena ha encontrado un auténtico filón de audiencia en este formato que es garantía de entretenimiento de lunes a viernes y así continuó este lunes.

Para empezar la semana, Carlos Sobera y su equipo decidieron introducir alguna novedad en la dinámica del programa para salirse de la rutina habitual. Abriendo la noche estuvieron Xuan y José Ramón, una pareja de asturianos en la treintena que se conocieron hace unos meses en el plató del programa y desde entonces son «inseparables: desde ese día solo hemos dormido separados una vez».

José Ramón, tal y como le confesó a Sobera, tenía la intención de pedirle matrimonio frente a las cámaras, y pidió la colaboración del presentador para hacerlo. «Quiero decirle que es el hombre de mi vida y que quiero pasar con él todo el tiempo que me queda», le dijo el asturiano a Sobera. Xuan llegó sin saber nada de lo que iba a suceder, y comentó que lo bueno de esta segunda cita es que «ya no estamos nerviosos, no tenemos esa tensión sexual no resuelta de la primera vez», dijo entre risas.

«¿Y qué te parece tu suegra?», le preguntó Xuan a José Ramón, que aseguró estar «encantado con tu familia, que me han acogido como si fuera su hijo». La cena fue un constante intercambio de piropos y palabras cariñosos, y Xuan llegó a confesar que «yo pensaba que no iba a encontrar a nadie que mereciese la pena, y de pronto apareciste tú y pusiste mi vida patas arriba...». José Ramón replicó: «Ahora mismo eres mi amigo, mi amante, mi confidente...lo eres todo».

Para pedirle mano a Xuan, José Ramón decidió utilizar una pareja de agapornis, unos pájaros que son el animal preferido de su pareja. «Cuando le conocí me enseñó sus agapornis y me dijo que ellos nunca se separan, si escogen una pareja se quedan con ella para siempre, y por eso los he escogido: como símbolo de nuestro amor». Ya cuando sacó los agapornis Xuan adivinó por dónde iban los tiros: «Te he traído esto porque sé que en casa tienes dos. Me gustaría pasar mi vida junto a ti...Me encantaría casarme contigo nene», fueron las palabras de José.

Después, con Xuan al borde de las lágrimas, José le puso un anillo y la pareja se besó entre los aplausos del equipo de «First Dates» y de todos los presentes. «Que me lloras, te me has emocionado», bromeó José con su ahora futuro marido.