La insultante pulla de un comensal de «First Dates» sobre las cejas de su pareja

Actualizado 25/07/2018 a las 22:09

A Carlos Sobera y los suyos se les acumula el trabajo. Decenas de solteros llaman a diario a las puertas de «First Dates» con la esperanza de que en «el restaurante del amor» también ellos tendrán suerte. «Este no es un restaurante cualquiera», recuerda siempre Sobera al empezar el espacio de Cuatro. Como viene siendo habitual, «First Dates» no defrauda a la hora de mostrar al espectador lo más granado de la sociedad española. El aficionado al formato sabe que no sabe lo que puede esperarse de una cita de «First dates»: los seres más diversos y extravagantes que pueblan nuestro país se dan cita, y nunca mejor dicho, en el programa de Sobera.

La noche empezó fuerte, con un granadino llamado Michel, «de 32 años aunque no los aparente», y que se veía a a sí mismo como una diva: «Soy diva desde el pelo hasta la última uña de mis pies». Para sorpresa de Sobera, nada más llegar el invitado se puso a hacer un conjuro «para todas las personas que buscan el amor y también para todo el mundo en general, para que tenga paz». Los elementos de su conjuro eran agua, aire, fuego y tierra, «los cuatro elementos, porque eso purifica y es un conjuro para el amor». Su camiseta estaba hecho a base de cristales rotos, imitando a Lady Gaga.

Para cenar con él llegó Fran, un peluquero valenciano de 24 años que entró contando que desde pequeño imitaba a Mónica Naranjo poniéndose los tacones de su abuela: «Yo ya sabía desde pequeño que era gay». Al poco de sentarse el valenciano ya le mandó la primera pulla al granadino, cuando este dijo tener una personalidad muy natural: «Claro, como tus cejas, ¿no?», se burló Fran. Pese a ese recadito la cita fue muy animada, pues Fran y Michel compartían un carácter espontáneo y desenfadado.

«Somos muy iguales, somos como mujeres polacas», le dijo Michel a su pareja, que no acabó de entender el símil. Los dos chicos se lo pasaron estupendamente durante la cita, se rieorn muchísimo y estuvieron bailando apasionadamente tras la cena. «Me eclipsas», reconoció Fran que, no obstante, dijo querer mantener una relación con Michel «como amigo», cuando él ya había confirmado que quería una segunda cita.