Actualizado 28/03/2019 a las 22:42

Este jueves apareció por el plató de «First Dates», que lleva ya 863 noches en antena Juanma, un tenista cacereño de 34 años que vive en Miami. Vestido de blanco de arriba a abajo, se definió como un hombre «moderno pero también tradicional. No me vale eso de conocer a alguien y a los tres días intimar con ella». Tras varios años soltero Juanma busca una mujer porque «quiere ser papá y tener a alguien al llegar a casa que me haga compañía». Además, le contó a Sobera que buscaba a una mujer «negra o de color».

Ese requisito lo cumplía Deborah, una enfermera brasileña de 25 años, que se presentó reconociendo que su «mayor defecto es que tengo demasiado carácter, mucho temperamento. Soy demasiado sincera y no tengo tacto». La joven le contó al presentador que llegaba en busco de un chico que «tenga claro lo que quiere». La primera impresión fue positiva, y él contó en el confesionario que su aspecto «encaja en lo que me gusta».

Se sentaron a cenar y él le contó cómo era su vida: seis meses en Miami y otros seis en España. «Por eso quiero a una chica que no trabaje o que tenga un trabajo que se pueda hacer en varios sitios», le dijo Juanma. Aquí tuvo lugar la primera ruptura entre ambos, pues Deborah dijo que «no quiero ser mujer florero yendo donde vaya él. Yo quiero tener mi trabajo y mis cosas, y con él sería imposible».

Luego hablaron sobre sus formas de entender el amor y las relaciones, y Juanma confesó que era «muy conservador, no me gusta eso de intimar con una persona el día que la conoces ¿Vas a tener luego un futuro con esa persona?». A Deborah eso no le gustó nada, y bajo su punto de vista el español tenía una «mentalidad antigua». Poco después la brasileña le confesó que no quería tener hijos, algo que echaba al traste los planes de Juanma. No obstante, al llegar el momento del desenlace él quiso darle una segunda oportunidad, aunque ella prefirió que no volviesen a verse.

Para la segunda cita de la velada entró en el restaurante de «First Dates» Mayka, una modelo sevillana de 21 años que reconoció que su «sueño es llegar a desfilar en grandes pasarelas internacionales». La joven le contó a Sobera que andaba en busca de un «chico culto, al que le guste viajar y me aporte conocimientos».

A cenar con la sevillana se sentaría José Antonio, también modelo sevillano de 24 años. Quiso presentarse recitando todo su listado de títulos de miss, pues parece que el muchacho se había presentados a todos los concursos de belleza de Andalucía y había ganado siete u ocho. «Yo soy un aventurero», se presentó José Antonio, «lo daría todo para llegar a lo más alto, que es Míster Mundo».

Sobera les presentó frente a la barra y la cara de José Antonio hablaba por sí misma: «Las rubias son mi delirio, me encantan». Se sentaron a la mesa y empezaron a hablar. Lo primero que sorprendió a Mayka fue que también él fuese modelo: «No me esperaba a alguien que hiciese lo mismo que yo porque es difícil».

La conversación fluyó sin problema cuando él le preguntó a Mayka cómo veía la sociedad. «La gente va muy avanzada», respondió ella, «van un día con uno, otro día con otro y eso no me gusta». Sin que viniese a cuenta José Antonio le dijo que «no se me caen los anillos. Yo soy terrateniente. Hoy en día si dices que eres rico y tienes dinero la gente te señala».

Ya más adelante, charlando sobre el amor y sus experiencias pasados, él se tiró el pisto contando que se sentía identificado con Cristian Grey, de la película «Cuarenta sombras de Grey». «Me he quedado perpleja, no sabía cómo asimilarlo», confesó ella en un aparte. Poco después pasaron a hablar sobre sus planes de futuro y los viajes de sus sueños. Él contó que le encantaba la mitología griega, de hecho llevaba a varios dioses helenos tatuados, y que su mayor sueño era hacer un crucero por las islas griegas.

«Me quedé en shock», contó Mayka, «no es posible que sea así, porque es mi mismo sueño. Siempre he querido hacer un crucero por Grecia y conocer su cultura». En este punto ya estaba clarísimo cuál sería el desenlace de la cita: un sí por las dos partes. «Pues vámonos de crucero, que tengo el barco aparcado fuera», bromeó Jose Antonio.