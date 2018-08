Actualizado 29/08/2018 a las 22:19

«First Dates» supera ya las 700 noches emitiendo desde su restaurante del amor. A Carlos Sobera parece que no se le acaban nunca los solteros con ganas de enamorarse ante las cámaras, y Cuatro ha encontrado un auténtico filón de audiencia en este dating show tan peculiar. Esta semana el programa adopta una temática veraniega. Bajo el nombre de «First Dates Beach», Sobera y su equipo pusieron a cenar a las parejas en el restaurante de siempre, pero decorado como si fuese un chiringuito hawaiano. «Lo mejor que se puede hacer en verano es enamorarse», recordó Carlos Sobera al comienzo ataviado en una camisa de flores.

Rompió el hielo este miércoles Juanma, un malagueño de 29 años con demasiados pájaros en la cabeza. Pese a haber trabajado como repartidor a domicilio durante toda su vida, el hombre presume de ser «una persona ambiciosa porque me encanta el poder, sentirme poderoso y rico...Me pone mucho ser rico». Al margen de esta salida de tono, el malagueño dijo ser «un tipo alegre en busca de una mujer con cara bonita y culo perfecto».

No quedó satisfecho con eso, y siguió presumiendo de «haber andado siempre con coches muy buenos, por eso llego siempre tarde a la discoteca y los aparco cerca, para que las niñas miren». Además, añadió que «me gusta presumir de mis logros: tengo un coche espectacular, una moto increíble y un trabajo que me llena».

Para cenar con él llegó Miriam, una sevillana de 22 años que trabaja como camarera y se define como una persona «muy creyente...Creo mucho en Dios y rezo mucho. Cuanto más rezo más energía tengo». Con su natural espontaneidad pronto desarmó la chulería y la arrogancia del camarero. En cuanto él le dijo que trabajaba como camarero ella le dijo que «no creo que tu sueño de pequeño fuese ser repartidor, ¿no? ¿Qué querías ser de pequeño?».

Él siguió fardando diciéndole a Miriam que le decían que se parecía a Alejandra Sanz, y ella tuvo que reprimirse para no soltarle una carcajada en su cara: «Pues no sé en qué, la verdad...». Antes de sentarse a cenar se metieron juntos al jacuzzi, pero Juanma dijo haberse olvidado el bañador y tuvo que meterse en calzoncillos. Su ropa interior era de dibujitos de Papá Noel, algo que también le hizo mucha gracia a ella: «Una chica en su sano juicio ve esos calzoncillos y echa a correr».

Lo que siguió luego no fue mucho mejor, y quedó patente que no podía existir un abismo más grande entre ambos. Sus formas de ver la vida eran totalmente antagónicas, asi como sus perspectivas de futuro y su concepción del amor, la familia y el matrimonio. Hubo también unos cuantos silencios incómodos que acabaron por sentenciar la cita. El resultado estaba cantado, y a la hora del veredicto final a Miriam no se le olvidaron los calzoncillos de Juanma: «A Papá Noel prefiero verlo el 25 de diciembre».