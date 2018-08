Actualizado 27/08/2018 a las 22:43

A Carlos Sobera y los suyos se les acumula el trabajo. Decenas de solteros llaman a diario a las puertas de «First Dates» con la esperanza de que en «el restaurante del amor» también ellos tendrán suerte. «Este no es un restaurante cualquiera», recuerda siempre Sobera al empezar el espacio de Cuatro. Como viene siendo habitual, «First Dates» no defrauda a la hora de mostrar al espectador lo más granado de la sociedad española. El aficionado al formato sabe que no sabe lo que puede esperarse de una cita de «First dates»: los seres más diversos y extravagantes que pueblan nuestro país se dan cita, y nunca mejor dicho, en el programa de Sobera.

Este lunes el programa adoptó una temática veraniega. Bajo el nombre de «First Dates Beach», Sobera y su equipo pusieron a cenar a las parejas en el restaurante de siempre, pero decorado como si fuese un chiringuito hawaiano. «Lo mejor que se puede hacer en verano es enamorarse», recordó Carlos Sobera al comienzo ataviado en una camisa de flores. También muy estival, de camiseta de tirantes, llegó Juan. Este murciano de 23, cajero y reponedor en un supermercado, presumía de unos brazos totalmente tatuados: «La gente te juzga por tener tatuajes, y se equivocan».

Su pareja sería Olalla, nacida en Brasil hace 22 años pero ahora estudiando en Madrid. «Busco una relación larga y seria», dijo al llegar, «soy muy de cuentos de hadas y solo amor». La primera impresión fue excelente para ambas partes. Ella dijo que lo ve como «un chico fuerte y guapo, aunque no me gustan los chicos de mi altura». Juan, por su parte, reconoció que «siempre me he fijado en las chicas latinas». Al final las cosas no cuajaron, y aunque él sí quiso tener una segunda cita ella prefirió no darle otra oportunidad.

Bastante más extravagante fue la segunda pareja de la noche. Rubén Darío, un colombiano de 23 años que ya había pasado por el programa hace unos meses, volvió al restaurante de «First Dates» con un look totalmente renovado y dispuesto a encontrar el amor. Por ser veterano en el programa pudo ver una pista del que sería su pareja, y se trató ni más ni menos de una foto con Paris Hilton. «Eso me gusta porque significa que está cumpliendo sus sueños», comentó el joven.

Y apareció Daniel, un madrileño de 24 años para el que «lo más importante en la vida es estar perfecto». Sin oficio ni benificio, el joven dijo emplear su tiempo «viajando y yendo de compras». También tiene claro que su máxima meta en la vida es «llegar a ser igual que Ken». La foto con Paris Hilton resultó ser más que una mera anécdota, pues la obsesión del madrileño con la millonaria estadounidense roza lo enfermizo.

«Yo llamé su atención en redes sociales y me siguió en Twitter y en Instagram», contó nada más conocer a su pareja, «y a base de insistir conseguí que me invitase a sus fiestas en Ibiza y en Marbella». Siguió presumiendo de su relación con la celebritie: «Tienes que ir a sus fiestas porque son las mejores del mundo. Tiene un estilo único y transmite una energía especial a los que la rodean».

«Hasta sabe mi nombre», comentó Daniel emocionado, «yo consigo todo lo que me propongo y como soñaba con conocer a Paris acabé conociéndola». Pero el momento más surrealista llegó un poco más tarde, cuando derramó mares de lágrimas recordando el que, dijo, fue el momento más feliz de mi vida: «Le pedí que me felicitase y lo hizo por Twitter e Instagram...jamás pensé que pudiese pasar algo así».

Durante la cita, Rubén y Daniel descubrieron que estaban hechos el uno para el otro y tenían demasiadas cosas en común como para dejarse escapar. El desenlace estaba cantado, y los dos quisieron tener una segunda cita.