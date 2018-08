La disparatada teoría de un comensal sobre el origen de la vida: «Nacimos como la oveja Dolly»

Actualizado 03/08/2018 a las 22:20

«First Dates» se acerca ya a los setecientos y no da visos de ir a agotarse pronto. Solteros de toda España pican todos los días a la puerta del restaurante que capitanea Carlos Sobera en busca del amor de su vida. Las parejas que se sientan a cenar en el plató de Cuatro son de lo más variado y siempre las hay para todos los gustos.

La última noche de la semana empezó con Andrea, una mexicana de 26 años que asegura que «para todos mis amigos soy la loca, la que se va de viaje, la que va a un programa de citas...». La mexicana, que trabaja como publicista, tenía una gran idea de sus habilidades literarias y se presentó diciendo que «mi estilo es muy parecido al de Cortázar, ya me lo decía mi maestra antes de que yo lo hubiese leído. Luego leí "Rayuela" y me cambió la vida». A cenar con ella llegó David, un broker madrileño de 32 años que también tiene un punto alocado: «Hubo un momento en el que gané mucho dinero en la bolsa y me fui a Corea del Sur porque lo había visto en la tele y me llamó la atención».

A priori parecía que los dos comensales encajaban. La cena fue distendida y agradable, y aunque no tenían demasiadas cosas en común sí que se cayeron bien y se divirtieron juntos. Pronto empezaron a hablar de libros, la gran pasión de Andrea, y ahí se descubrió una de sus grandes divergencias. David demostró no ser un hombre de muchas lecturas ni de un gusto literario refinado: sus grandes referencias son «Mortadelo y Filemón», «Manolito Gafotas»...«Que me perdonen, pero después del Quijote creo que "Mortadelo y Filemón" es una lectura obligatoria».

La conversación se puso luego metafísica, con Andrea pontificando sobre las religiones y asegurando que ella «no creo en ninguna en particular pero creo en todas a la vez...Somos una energía que hace funcionar el universo». Ya que habían entrado en calor , el broker aprovechó para contar su disparatada teoría sobre el origen de la vida: «Aquí vinieron hace mucho los extraterrestres y les gustó el planeta, los recursos naturales y tal...Entonces mezclaron su genética con la de los chimpancés y así nacimos nosotros, como la oveja Dolly. Un día se aburrieron y se marcharon de aquí y nosotros nos quedamos». Aunque disfrutaron mucho en la cena, al final prefirieron irse cada uno por su lado.

En la segunda cita de este viernes entró Marta, una barcelonesa de 44 años que es dueña de un restaurante vegetariano además de clon de Amaral: «La gente me para por la calle o en las discotecas para decirme que me parezco a ella. No me hace mucha gracia pero bueno». La barcelonesa, «la cabra loca de mi familia», dijo estar buscando «un empotrador, que es el tipo de hombre que me gusta». Se presentó en el restaurante Miguel, un madrileño de 40 años que trabaja en la obra.

La toma de contactos entre los dos fue positiva, pues tenían puntos en común y una personalidad compatible. Luego la cosa se torció un poco, cuando Miguel dijo que una de sus aficiones era la caza, algo que no le convenció a la barcelonesa: «No me veo a mí mismo cogiendo un animal muerto». Pronto Miguel fue desencantándose con su pareja, pues dijo de ella que «no se cuida y está gordita, cuando lo que me gusta es una chica deportista, más delgada...». Finalmente fue el físico el motivo que llevó a Miguel a no querer tener una segunda cita.