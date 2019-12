Actualizado 04/12/2019 a las 22:36

El principal objetivo de «First Dates», el formato que presenta Carlos Sobera en Cuatro, es ayudar a personas solteras a encontrar a sus medias naranjas. Aunque no siempre se cumple el cometido, como les sucedió este miércoles a Sandra y Juan, que abandonaron el «dating-show» de Cuatro de la misma guisa que habían entrado.

Juan, inteniero técnico de 39 años, se definió ante el presentador como una persona «optimista», aunque no tardó en confesar su principal miedo a la hora de tratar de cortejar a una mujer. «Tengo un problema y es que soy bajito. Las chicas siempre prefieren a alguien más alto que ellas y eso me condiciona mucho», lamentó el joven, que quiso bromear al respecto en «First Dates». «¡No me pasa como a Rosalía, porque no tengo altura!».

La altura del ingeniero, sin embargo, no parecía ser un problema para Sandra, su cita de la noche en «First Dates»: una mujer de 37 años que trabaja como funeraria. «Es una persona divertida, natural y hablador. Te hace sentir bien»,dijo sobre Juan, al poco de sentarse juntos.

Los dos fueron intercambiando todo tipo de confidencias durante la velada. Juan dijo llevar dos años soltero, por los siete de Sandra. «Cuando ya te acostumbras a estar sola...», refirió la mujer. Entretanto, el joven bromeó al respecto de un tatuaje que tiene en su brazo derecho. «Me lo he hecho por el nombre de mi empresa», dijo entre risas. «No, es broma. Es por el grupo de música que tengo», agregó enseguida. «Yo también tenía un tatuaje pequeño, que me lo quité con el láser. ¡Pero cómo duele! ¡Más que hacértelo!», afirmó Sandra en «First Dates».

«Juan y Sandra no han encontrado muchos sentimientos para compartir, pero hablando de dolencias han encontrado conexión», observó Sobera desde la «voz en off». «Todo el mundo quiere estar con alguien, aunque tienes que encontrar a una persona que te complemente, no que te reste», planteó Juan. «Pero hoy en día, es muy complicado encontrar estabilidad», afirmó por su parte Sandra.

Juan y Sandra, este miércoles en «First Dates» - MEDIASET

Instantes después de que ambos asegurasen que nunca habían sido infieles a sus parejas, llegó el momento de la verdad: ambos debían decidir si querían o no tener una segunda cita. Juan estaba por la labor. «Me gustaría que hubiera otra oportunidad para hablar de más temas y conocernos más», aseveró el ingeniero. Pero Sandra le paró los pies, a pesar de que había dicho que la cita había sido «divertida» y se le había «pasado volando». «Me ha parecido una persona súper agradable y he estado a gusto, pero me ha faltado esa "chispilla"», comentó. «¡Oye, pues tengo mechero!», bromeó Juan. Aunque Sandra no recogió el guante y cerró así la cita entre ambos en «First Dates».