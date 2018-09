Actualizado 19/09/2018 a las 23:05

Este miércoles, «First Dates» regresó una noche más al «access prime time» de Cuatro. El restaurante más famoso de la televisión, con Carlos Sobera al frente, vivió una nueva velada en la que no faltó la tensión ni la emoción.

De entre las siete parejas que se presentaron ante Sobera, destacó especialmente una: la formada por Miguel y Begoña. El hombre, un tipo rural, que bien podría ser amigo de «El Koala», trató de conquistar el corazón de su cita en «First Dates» en base a su espontaneidad y naturalidad.

Sin embargo, la cosa no fue bien desde el inicio. Y apenas unos minutos le sirvieron a Begoña para darse cuenta de ello. «No sabe ligar», espetó con contundencia. «Como está divorciado, se mete en su campito... y pues claro», señaló. «Le veo muy viejo» añadió.

El hombre trató de defenderse. «Si te gusta el amor, tanto ella como yo nos tendremos que adaptar», opinó Miguel. «Y si a mí me gusta al campo, pues...», agregó.

La pasión no parecía fluir entre ellos. En ningún aspecto. «Mira, yo no soy de campo. A mí me gusta mucho la ciudad, que lo tengo todo muy cerca». Con todo ello, la decisión no podría ser otra: se conocieron en «First Dates» y allí sería en el único lugar en el que se verían. «No voy a tener una segunda cita. No hemos coincidido y no tenemos gustos iguales», admitió Miguel. Fue en lo único en lo que estuvieron de acuerdo en toda la noche. «Por mi parte, no me apetecería una segunda cita», afirmó Begoña.

Mejor fue la cosa entre otras parejas que se presentaron ante Sobera, como Abián y Elsa; y Martina y Adrián, que dieron rienda suelta a su pasión en «First Dates» y se besaron apasionadamente. No fue bien, en cambio, entre Juanma y Alfredo, la pareja gay de la noche y cuyo amor cuajó... a pesar de que el segundo no sabía quién es Charles Darwin. Fue él, en cambio, el que no quiso seguir conociendo a Juanma. Entre Orel y Jessica y María e Iñaki, las otras dos parejas de la noche, tampoco funcionó el amor en «First Dates».