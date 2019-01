Actualizado 24/01/2019 a las 22:35

En «First Dates» no remite la marea de solteros desesperados a la busca del amor que llaman a la puerta del restaurante de Carlos Sobera para intentar resolver su gran problema: la soledad. Son ya muchas más de 810 las noches que «First Dates» lleva en antena en Cuatro y no parece que vaya a terminarse pronto, pues cada día decenas de solitarios aparecen por allí en busca de su alma gemela.

Este jueves el programa introdujo una novedad en la dinámica del programa. En «First Dates a ciegas» los comensales se sientan a cenar con los ojos tapados y solo después de decir si quieren o no una segunda cita con su pareja pueden quitarse la venda. De este modo, se abre otra ventana más a la sorpresa y a lo inesperado en un programa ya de por sí bastante imprevisible.

Una de las primeras comensales en llegar fue Abbye, una madrileña de 22 años. La joven trabaja como charcutera para pagarse sus estudios de tanatopraxia: «Se le tiene cierto miedo a la muerte, pero yo no tengo ese pánico de origen cultural. La muerte es un proceso que hay que asumir, y cuanto antes lo aceptes mejor». A Abbye le apasiona la muerte, y llegó al restaurante con una prenda que imitaba a un esuqeleto. Reconoció que «de primeras la gente me genera rechazo, la verdad que no soy muy amigable...Aquí he venido a buscar a un chico independiente, cariñoso y que le guste el arte».

Su pareja en «First Dates» fue Santiago, un guionista madrileño de 27 años que reconoció que «antes tenía miedo y temblaba mucho cuando conocía a una chica, pero eso lo fui mejorando con el tiempo». A Santiago le gusta el cine de terror más que cualquier otra cosa y dijo que buscaba a una chica con sentido del humor. Sobera les presentó y, aunque no pudieron verse las caras, a Abbye le gustó comprobar que Santiago tenía barba.

Cuando pasaron a la mesa mantuvieron una conversación animada y distendida, y pronto descubrieron que tenían numerosos intereses en común. «Yo no me suelo guiar por el físico de una persona, sino en como es por dentro», le contó Abbey. Santiago aventuró que su pareja sería una chica con el pelo verde, mientras que ella pensó que Santiago tendría el pelo corto. Ninguno de ellos acertó, pero sí que quisieron tener una segunda cita y mantuvieron su decisión tras verse las caras.

Más tarde llegó Cristina, una albaceteña de 30 años que, tras una relación de once años con un chico, descubrió que en realidad era bisexual. Se definió como una persona alocada, aventurera y que siempre hace lo que le da la gana. La estética de Cristina era, cuanto menos, rompedora: lleva el pelo de un color verde desvaído y un collar rojo con una cadena atada a un pendiente en el pezón.

Su pareja sería Andrea, una estudiante granadina de 24 años que también había descubierto su homosexualidad después de haber salido con varios hombres. Desde el comienzo tuvieron una buena sintonía, aunque pronto quedó de manifiesto una diferencia de pareceres respecto a sus expectativas amorosas. Mientras que Andrea dijo estar buscando una relación estable, Cristina reconoció que ella quería «algo para experimentar». No obstante, a la hora del desenlace se decantaron por darse una segunda oportunidad.

Pero llegó el momento de quitarse los antifaces y las cosas cambiaron. Se quedaron unos segundos mirándose, muy sorprendidas, y la cara de Andrea ya indicaba que algo no le había gustado. «Yo quiero cambiar de opinión, porque realmente sí que me fijo en el físico, y mi prototipo es alguien más femenino», se justificó la andaluza. A Cristina, obviamente, no le sentó nada bien el rechazo y se despidió dejándole una recado a Andrea: «Claro, es que a ti te gustan las chicas con vestidito y pelito largo...Pues qué le vamos a hacer».