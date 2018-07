La comensal más engreída de «First Dates»: «Los chicos me ven perfecta»

Actualizado 31/07/2018 a las 22:13

Segunda noche de la semana en «First Dates», y en el restaurante de Carlos Sobera siguen con la misma fogosidad que la primera. Casi 700 programas acumula ya a sus espaldas el celestino más popular de la televisión. En Cuatro han encontrado la gallina de los huevos de oro con su programa de citas, que en ninguno de sus cinco días de emisión semanales baja del 7% de cuota de audiencia.

El encargado de romper el hielo fue Cristian, un valenciano de 26 años cuyo principal objetivo en la vida era llegar a ser como Andy y Lucas: «Está un poco difícil porque están en un nivel muy alto, pero todo es intentarlo y cantar y cantar y tal vez algún día...». Para romper el hielo le acompañó Aída, una camarera castellonense de 22 años que se considera a sí misma «como un bombón muy dulce y de licor...No a todo el mundo le gusta, pero a quien le gusta le gusta mucho».

A primera vista a Aída le gustó Cristian, de quien dijo «no es que sea mi tipo de chico pero está mal, es guapo». Empezaron hablando de los gustos de cada uno, y así descubrieron que ambos son amantes de la noche y juergistas. También los dos se encontraban en una situación sentimental muy semejante, pues llevaban pocos meses solteros después de romper una relación de varios años. «Busco algo especial pero no sé...Tampoco estoy para confiar mucho en nadie después de lo que he pasado», reconoció ella.

Aída demostró ser una mujer con un ego gigante y una inmejorable idea de sí misma Hacia la mitad de la cena le explicó a Cristian que «los chicos se me enamoran, no sé qué me pasa...Basta con ir a cenar o a tomar algo y ya se enamoran de mí, será por que me ven tan perfecta...¡Pero no os obsesionéis!». Cristian se rió ante sus palabras, pero ya iba calando cómo era el carácter de la castellonense. «Yo soy fácil cuando quiero, pero con los que soy difícil soy muy difícil», le advirtió Aída. Al final no hubo suerte, y cada uno se fue por su lado y quedaron en volver a verse para pegarse una fiesta juntos.