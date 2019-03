Actualizado 21/03/2019 a las 22:55

Decenas de solteros llaman a diario a las puertas de «First Dates» con la esperanza de que en «el restaurante del amor» también ellos tendrán suerte. «Este no es un restaurante cualquiera», recuerda siempre Sobera al empezar el espacio de Cuatro. Como viene siendo habitual, «First Dates» no defrauda a la hora de mostrar al espectador lo más granado de la sociedad española. El aficionado al formato sabe que no sabe lo que puede esperarse de una cita de «First dates»: los seres más diversos y extravagantes que pueblan nuestro país se dan cita, y nunca mejor dicho, en el programa de Sobera.

«Tener un relación conmigo es difícil», comentó Andrés al presentarse, «tengo el corazón como un bloque de hielo». Este chófer madrileño de 45 años le contó a Sobera que «en el amor he tenido de todo, experiencias de todo tipo. Pero no me fue mal hasta la separación, a partir de ahí estaba encerrado en mí mismo y me cuesta abrir el corazón». El presentador le preguntó que qué le sorprendería que pasase durante la cena, y Andrés dio una respuesta contundente y descorazonadora: «Pues me sorprendería que saliese bien».

Para cenar con él llegó María José, una tendera madrileña de 49 años que buscaba una «persona con la que poder disfrutar». La primera impresión fue excelente en ambos sentidos, y él confesó que María José le había parecido «muy guapa y atractiva». Empezaron a hablar y la conversación les unió mas todavía, pues descubrieron los muchos puntos en común que tenían sus biografías. Los dos habían roto con su pareja por culpa de una infidelidad, un tema del que hablaron largo y tendido. A ella le gustó que Andrés fuese una persona sensible y muy preocupada por cuidar a sus hijos. La cita fue muy agradable, aunque a ella acabó pesándole que Andrés no se quitase su pasado de la cabeza. No obstante quiso darle una segunda oportunidad, pero Andrés, tirando de catastrofismo romántico, rehusó la oferta argumentando que tenía «el corazón como un bloque, y por eso va a ser difícil tener una relación».

Poco después apareció por el restaurante Juan José, un guarcionero que llegaba desde un pueblo de Huelva con un cinturón que él mismo había hecho para regalárselo a su pareja. «Quiero una muchacha con la que salir y pasármelo bien», contó al presentarse. Dijo también que su gran pasión era «ir al Rocío, de hecho voy incluso yo solo, con mis caballos».

El andaluz se acodó en la barra y la camarera fue a buscar a Jessica, la que sería la pareja de Juan José. «Pues no me gusta», dijo la chica en susurros cuando solo había visto a su pareja a lo lejos. «No es de mi agrado. Es bajito y a mí me gustan altos y morenos», se quejó Jessica. La camarera le aconsejó que le diese una oportundiad y no se dejase guiar por las apariencias, pero ella no parecía muy por la labor.

En la barra él empezó a hablar con ella y a preguntarle por su vida, pero Jessica respondía con monosílabos y muy poco entusiasmo. Juan José, hombre ingenuo, no se dio cuenta de que a ella no le gustaba nada, y se mostró muy optimista cuando descubrió que a ella también le gustaba el Rocío.

«¿Y qué te parezco?», le preguntó él. «Pues normalito», replicó Jesica mordiéndose la lengua. La cena transcurrió casi toda en un silencio incómodo, con algún comentario insignificante de cuando en cuando. «Ella estaba cortada y no hablaba», se quejó el andaluz. El desenlace fue el esperado y cada uno se marchó por su lado.