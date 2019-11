Actualizado 25/11/2019 a las 22:32

Desde su estreno en abril de 2016, varios miles de personas han intentado buscar el amor en «First Dates». Muchos de ellos, sin embargo, no han conseguido encontrar a su media naranja en el formato que presenta Carlos Sobera en Cuatro.

Tampoco lo lograron este lunes a David y Claudia, dos jóvenes que llegaban al programa de Mediaset buscando emparejarse. El primero era un joven madrileño de 19 años, natural de Fuenlabrada y apasionado de su pueblo: el municipio conquense de Albalate de las Nogueras. Y el equipo de cásting de «First Dates» consideró que su cita ideal sería con Claudia, una muchacha de 18 que se definió como «alocada» pero que poco parecía tener que ver con David.

Pero a pesar de sus diferencias, ambos lograron mantener la cordialidad en la cita hasta que salió un tema un tanto controvertido. «¿Te gustan los toros?», preguntó Claudia. El joven asintió.... y su cita se horrorizó. «¿Cómo puedes disfrutar con eso? ¡Madre mía!», espetó la comensal de «First Dates».

David trató de explicarse. «Bueno, ¿es que el toro de lidia para qué está hecho? ¿Para la lidia, no? ¿Tú comes carne, a que sí? Pues yo prefiero comerme la carne de un toro que ha estado cinco años bien cuidado y viviendo al aire libre», refirió el joven. «Bueno, pero es como si yo tengo un gato y lo cuido. Pero después, lo torturo», respondió Claudia.

Un asunto controvertido

Ambos comenzaron a debatir acerca del asunto, aunque la muchacha trató de zanjar la discusión. «Tú no vas a cambiar tu punto de vista y yo tampoco, así que vamos a dejarlo», refirió. «Me ha dado el típico argumento de alguien a quien le gustan los toros», agregó la joven, ante las cámaras de «First Dates».

Instantes después, la joven advirtió la existencia de una pulsera con los colores de la bandera de España en la muñeca derecha de David. «Es que encima llevas la banderita de España. Los toros, la banderita de España... ¿también votas a Vox?», le preguntó al joven, que se quedó atónito. «No», contestó éste. «Pero hay que respetar todo», añadió.

Entretanto, Claudia siguió intentando sacar temas de conversación en «First Dates». «Hubo un tiempo en el que fui vegetariana, pero es que me gusta mucho la carne», dijo la joven, entre risas. «¡Jolín, pues pobre animal!», respondió David, con sorna, que entonces también afirmó que le gustaba la caza. «Madre mía...», respondía la joven.

David y Claudia, antes de su decisión final en «First Dates» - MEDIASET

«Bueno, pero es que son cosas diferentes. También soy feminista y este año estuve en el Orgullo Gay. Son cosas que no son incompatibles, aunque vaya a Las Ventas», trató de defenderse David, antes del momento de la decisión final. «A pesar de que no tenemos los mismos gustos, ha ido bien y me ha gustado escucharle», aseguró Claudia.

Pese a ello, ninguno de los dos convino en tener una segunda cita. «Depende de las intenciones que tenga... pero creo que no», refirió la joven, en primer lugar. Aunque David tampoco estaba por la labor. «Yo no la tendría, porque no me ha entrado por los ojos y no hemos compartido ni aficiones ni gustos», coincidió el muchacho, que zanjó así su cita con Claudia en «First Dates».