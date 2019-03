Actualizado 06/03/2019 a las 22:29

Este miércoles, «First Dates» regresó una noche más al «access prime time» de Cuatro. El restaurante más famoso de la televisión, con Carlos Sobera al frente, vivió una nueva velada en la que no faltó la tensión ni la emoción.

Rompió el hielo Antonio Jesús, un camionero maalgueño de 33 años que se presentó como alguien «muy moderno en unas cosas y muy antiguo en otras, y no pasa nada». El andaluz presumió de ser un gran fichaje: «Yo no fumo, ni bebo ni nada, mi único vicio es el baile. Solo me gusta bailar, los coches, las motos y las mujeres».

Su pareja sería María, una sevillana de 25 años que llegó lamentándose de que «solo se valora lo físico, la gente se cansa pronto, nadie quiere compromiso...Es difícil encontrar algo estable». Antonio Jesús quiso sorprender a su pareja y la recibió bailando en el vestíbulo. Una apuesta arriesgada, pero María se sumó encantada porque dijo que también le encantaba el baile. También para él la primera impresión fue positiva: «Me gusta que me siga el rollo bailando».

Se sentaron a cenar con una buena sintonía y con las expectativas bien altas. Al poco de estar sentados a la mesa ella le preguntó cuántos años tenía y él le retó a adivinarlo, pero antes de darle la oportunidad Antonio Jesús se lanzó a averiguarlo él. «¿Tú tienes 28?», aventuró. Ella se quedó un poco cortada y le respondió que menos, y entonces él bajó a 26. «Pues tengo 25, pero suelen echarme 20», le aclaró ella. La respuesta de Antonio Jesús no fue muy delicada: «Pues estás muy estropeada, estás estropeadilla para la edad que tienes. Los que te dicen que pareces 20 mienten».

Él confesó que «normalmente me gustan chicas con más curvas y tetillas, pero es guapa ella». Luego hablaron de sus experiencias amorosas y Antonio Jesús le contó que estuvo casado once años y tenía un hijo. «No me suelen atraer los chicos con hijos, pero tampoco voy a cerrarme solo por eso», se sinceró María.

Ya a la mitad de la cena abrieron un sobre que les iba proponiendo temas sobre los que hablar. El primero en salir a relucir fue el feminismo, y Antonio Jesús dijo que «las mujeres no pueden ir provocando. Se puede ir guapa y elegante sin enseñar. A mí no me gustaría ir con mi mujer y que llevase un escote que se le viese todo». A María no le gustaron mucho sus palabras, pues ella pensaba que «una mujer puede vestir como quiera. Mostrar el cuerpo no es delito».

Pese a esta desaveniencia el balance general de la cena fue muy positivo, por lo que decidieron tener una segunda cita para seguir conociéndose.